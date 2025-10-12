Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Gimnasia de Mendoza y su fan "number one"

Moria Casan, la hincha más famosa del nuevo equipo de la Liga Profesional

El Lobo mendocino, que logró ayer el ascenso a Primera, tuvo de madrina a la diva en 2004, cuando su novio gerenciaba el club y pedía “apoyo” en afiches

12 de Octubre de 2025 | 09:40

Gimnasia y Esgrima de Mendoza logró ayer por la tarde un ascenso histórico a la Liga Profesional del fútbol argentino tras una definición por penales para el infarto contra Deportivo Madryn. Sin embargo, en medio de los festejos, resurgió una de las historias más insólitas y recordadas del club: la vez que su hincha más famosa fue, por un breve tiempo, Moria Casán.

El "Lobo" mendocino, que se suma a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia para que la provincia tenga por primera vez tres equipos en la máxima categoría, tuvo a la diva como madrina y principal cara publicitaria en una época muy distinta, cuando el club militaba en el lejano Torneo Argentino B.

El día que Moria se colgó del "Lobo"

La conexión entre "La One" y el club mendocino se dio en 2004, cuando su pareja de entonces, el empresario Xavier Ferrer Vázquez, se hizo cargo del gerenciamiento de la institución. Para generar un golpe de efecto y atraer socios, Ferrer Vázquez recurrió a la figura de Moria.

Debido a esta gran idea, la actriz protagonizó una campaña gráfica con afiches que se vieron en todo el país. En ellos, la vedette posaba con la camiseta del club bajo el lema: "Vos podés... ¡Apoyá!". La movida mediática incluyó una de sus frases icónicas: "Los hinchas podrán colgarse de mis lolas", declaró en aquel momento.

El proyecto de gerenciamiento no prosperó y, con el tiempo, tanto el empresario como la diva se alejaron del club. Sin embargo, la anécdota quedó grabada en la memoria de los hinchas como un capítulo surrealista de su historia, muy lejos de la gloria alcanzada hoy.

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

