Otro revés para el oficialismo: descartan la reimpresión de boletas en la Provincia y definirá la Cámara Nacional Electoral

A dos semanas de las las elecciones de medio término, ya parece imposible que La Libertad Avanza pueda cambiar la imagen de José Luis Espert por la de Diego Santilli en la boleta única de papel (BUP) de los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Ahora la posibilidad de reimprimir todas las boletas electorales fue descartada por el fiscal federal Ramiro González, que avaló el rechazo de la Junta Electoral Nacional. La cuestión la deberá definir en las próximas horas la Cámara Nacional Electoral. De todos modos, en el Gobierno de Javier Milei no creen que se pueda cambiar por los tiempos y se quejan de la Justicia por la demora en el fallo.

El fiscal González. que tiene competencia electoral, se basó en los informes técnicos del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral, organismos que expusieron los procedimientos realizados: verificación de calidad, numeración, encuadernado, cortes y los pasos previos a la entrega—escaneo, encintado, control final y armado de bolsines. González, al igual que la Junta Electoral bonaerense, concluyó que “no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”, según el dictamen al que accedió Infobae.

En su dictamen, el fiscal remarcó que “la reimpresión de la Boleta Única Papel para el distrito traslada la posible confusión de una agrupación al riesgo para el acto electoral mismo conforme dispone la ley”. Además, señaló que el 11 de octubre era la fecha límite para enviar los archivos a imprenta y que la reciente confirmación de la lista de candidatos de la Alianza La Libertad Avanza impidió realizar la prueba ni aprobar el modelo definitivo bajo lo que manda la ley. “Ordenar una nueva impresión de los talonarios de boletas sería, cuanto menos, inoficioso e ineficaz aun en el marco de las previsiones de los recurrentes”, estableció González.

La opinión del fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral dejó concluyó: “Resulta imposible, fundamentalmente en términos fácticos, cumplir con el procedimiento legal para oficializar y distribuir nuevas boletas, sin poner en riesgo la emisión del voto ciudadano el 26 de octubre”.

Antes, la Cámara Nacional Electoral (CNE), presidida por Daniel Bejas, devolvió la apelación presentada por La Libertad Avanza (LLA) a la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires, al considerar que no se había solicitado la opinión de las demás fuerzas políticas involucradas, un paso considerado esencial para garantizar el derecho de defensa y el principio de bilateralidad.