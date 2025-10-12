Alerta Sofía: buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Tragedia en la zona oeste de La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Ruta 36?
Tragedia en la zona oeste de La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Ruta 36?
La justicia de Córdoba lanzó una alerta de búsqueda internacional para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, sustraído de su domicilio.
La justicia de Córdoba lanzó una alerta de búsqueda internacional para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodriguez Laurta, un niño de 5 años que fue sustraído de su domicilio en el barrio Villa Serrana (Villa Rivera Indarte) este sábado, luego del brutal asesinato de su madre y su abuela. Las víctimas fatales fueron identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio.
La desaparición del menor está directamente vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la causa, ya activó la Alerta Sofía y los pedidos de captura a Interpol.
El presunto responsable de los crímenes y del secuestro del niño es Pablo Laurta, padre del menor y de nacionalidad uruguaya. Según los informes policiales, Laurta habría ingresado a la casa de su expareja en la calle San Pedro de Toyos el sábado por la mañana y mató a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, utilizando un arma de fuego. Se sospecha que el agresor intenta huir hacia Uruguay.
La tragedia se inscribe en un contexto de antecedentes de violencia de género. Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo Pedro hacía casi tres años, luego de que Pablo Laurta intentara ahorcarla en una ocasión anterior.
A pesar de las denuncias existentes contra Laurta, y de que la víctima contaba con un botón antipánico, Giardina no llegó a activarlo en el momento del ataque. Además, el presunto autor de los crímenes es señalado como el creador de una cuenta en redes sociales denominada "Varones Unidos".
