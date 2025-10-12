Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La Toretto deberá presentarse en una audiencia clave en La Plata: la familia de la víctima convoca a acompañar

La joven influencer deberá presentarse en los Tribunales de la provincia de Buenos Aires, junto con todas las partes, a la jornada previa al juicio oral.

La Toretto deberá presentarse en una audiencia clave en La Plata: la familia de la víctima convoca a acompañar
12 de Octubre de 2025

Escuchar esta nota

Los familiares de Walter Armand, el motociclista que murió tras ser atropellado por Felicitas “Toretto” Alvite en La Plata, se reunirán en las afueras del Tribunal para estar presentes antes del comienzo de la audiencia clave contra la acusada, quien se encuentra con prisión domiciliaria.

La audiencia preliminar al juicio oral se desarrolla mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 donde se buscará “analizar y depurar la prueba ofrecida y, eventualmente, evaluar alternativas al debate oral”.

Milton Armand, hermano de la víctima, confirmó que este lunes se juntarán a las 8.30hs. en la puerta del edificio judicial para continuar con el reclamo de justicia.

Luego, según le confirmaron desde el estudio de abogados de Fernando Burlando, podrán ingresar a la audiencia, a la cual también deberá decir presente Valentina Velázquez, amiga de la Toretto y quien está acusada en dicha causa por correr picadas en plena ciudad de La Plata. 

“Estamos con mucha esperanza que se empiece hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, expresó Milton.

Acerca de cómo se encuentra cumpliendo la domiciliaria Alvite, el abogado Flavio Gliemmo manifestó que “dentro de todo, está bien”.

