Tragedia en la zona oeste de La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Ruta 36?
Tragedia en la zona oeste de La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Ruta 36?
Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Del rescate de EE UU al ascenso de Santilli: cómo Milei intenta sostener la economía y enderezar la campaña
La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional
Los mensajeros, la selva que llama y el Curupira que camina al revés
La agenda deportiva del domingo activa su modo más futbolero: partidos, horarios y TV
La Toretto deberá presentarse en una audiencia clave en La Plata: la familia de la víctima convoca a acompañar
Vecinos enojados por la música a alto volumen cerca del Estadio Único
Traslados mascoteros: guía pet friendly para viajes en la Ciudad
Un automovilista perdió el control y se estrelló contra la rotonda de 520 y 31
La otra pasión: subirse a los rollers para recorrer la Ciudad de noche
Salió el sol, pero hay probabilidad de lluvias para la tarde: ¿cómo seguirá el tiempo?
VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
Moria Casan, la hincha más famosa del nuevo equipo de la Liga Profesional
Ocurrencias: los que fueron llegando y los que se están yendo
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Las “zonas oscuras” de las inversiones chinas en la Argentina
La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
La trama china de los Macri y el dato discursivo tras el rescate de EE UU
El amigo Bessent, la “construcción del milagro” mileísta y el fantasma de 2018
El salvataje de Trump a Milei, tan sorprendente como lleno de polémica
Mirtha Legrand sobre el show de Javier Milei: “Me dijeron que fue un papelón”
Desigualdad: mejora la estadística, deterioro real en las condiciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La joven influencer deberá presentarse en los Tribunales de la provincia de Buenos Aires, junto con todas las partes, a la jornada previa al juicio oral.
Escuchar esta nota
Los familiares de Walter Armand, el motociclista que murió tras ser atropellado por Felicitas “Toretto” Alvite en La Plata, se reunirán en las afueras del Tribunal para estar presentes antes del comienzo de la audiencia clave contra la acusada, quien se encuentra con prisión domiciliaria.
La audiencia preliminar al juicio oral se desarrolla mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 donde se buscará “analizar y depurar la prueba ofrecida y, eventualmente, evaluar alternativas al debate oral”.
Milton Armand, hermano de la víctima, confirmó que este lunes se juntarán a las 8.30hs. en la puerta del edificio judicial para continuar con el reclamo de justicia.
Luego, según le confirmaron desde el estudio de abogados de Fernando Burlando, podrán ingresar a la audiencia, a la cual también deberá decir presente Valentina Velázquez, amiga de la Toretto y quien está acusada en dicha causa por correr picadas en plena ciudad de La Plata.
“Estamos con mucha esperanza que se empiece hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, expresó Milton.
Acerca de cómo se encuentra cumpliendo la domiciliaria Alvite, el abogado Flavio Gliemmo manifestó que “dentro de todo, está bien”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí