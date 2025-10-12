Impactante accidente en La Plata: un automovilista perdió el control y se estrelló contra la rotonda de 520 y 31
VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
Un fuerte siniestro vial ocurrió este domingo por la mañana en la intersección de la avenida 520 y calle 31, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo y terminó incrustado contra una rotonda en la zona oeste de La Plata.
Según fuentes exclusivas que accedió EL DIA, contaron que el siniestro involucró a un vehículo marca Peugeot modelo 308 de color blanco que circulaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el dominio del rodado, se subió al cantero central y colisionó contra una columna metálica.
Como consecuencia del impacto, el frente del auto quedó completamente destruido y los restos del poste derribado se esparcieron por el lugar. Afortunadamente, el conductor logró salir por sus propios medios y no hubo que lamentar víctimas fatales.
En tanto, efectivos policiales y personal de tránsito acudieron a la zona para ordenar la circulación y realizar las tareas de rigor. Se intenta establecer si el accidente se produjo por una falla mecánica, exceso de velocidad o una maniobra brusca.
Las cámaras de seguridad que hay en la zona serán clavas para determinar realmente como sucedió el siniestro.
Por último, vecinos del lugar señalaron que en ese tramo de la avenida suelen registrarse siniestros similares, debido a la falta de señalización y al tránsito constante de camiones.
