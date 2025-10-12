Tragedia en la zona oeste de La Plata: un motociclista murió tras chocar con un auto en Ruta 36

Un trágico accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la Ruta 36, a la altura de la calle 460, en la localidad platense de Abasto. Por motivos que aún se investigan, un automóvil y una motocicleta colisionaron violentamente, dejando como saldo la muerte del conductor del rodado menor.

Según informaron fuentes policiales a EL DIA, el impacto se produjo entre un vehículo particular marca Volkswagen modelo Gol gris y una motocicleta marca Brava 150 negra. Producto del choque, el motociclista sufrió heridas fatales y falleció en el lugar, mientras que el conductor del vehículo resultó ileso.

En tanto, efectivos del Subcomando Oeste y de la Comisaría Séptima de Abasto acudieron rápidamente tras un llamado al 911, junto a una ambulancia de la UPA de Los Hornos, cuyo personal médico constató el deceso de la víctima.

La zona fue preservada para la realización de las pericias correspondientes, a fin de determinar la mecánica del siniestro. La investigación quedó a cargo de la UFI N°12 de La Plata, que ordenó la extracción de muestras al conductor del automóvil y otras medidas de rigor.

Hasta el momento, el automovilista continúa imputado en la causa, aunque no se adoptaron medidas restrictivas en su contra.