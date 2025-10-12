Misterio en el Aeropuerto de La Plata: apareció un auto en medio del campo y nadie sabe cómo llegó

Tragedia en la zona oeste de La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Ruta 36?
Tragedia en la zona oeste de La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Ruta 36?
Un insólito episodio generó sorpresa este domingo en las inmediaciones del Aeropuerto de La Plata, donde vecinos y trabajadores del lugar descubrieron un automóvil detenido en pleno campo, a varios metros de la ruta y sin un camino visible de acceso.
El vehículo, que fue captado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, aparece completamente solo en una zona de pastizales dentro del predio, lo que despertó la curiosidad de los platenses.
Hasta el momento no trascendió cómo el rodado llegó hasta allí ni quién es su propietario. Algunos testigos aseguran que el auto habría estado abandonado desde temprano, mientras otros sostienen que fue dejado durante la noche del sábado.
“Parecía como si lo hubieran dejado caer desde el aire”, comentó uno de los vecinos que se acercó al lugar para ver lo ocurrido. La escena se volvió tema de conversación entre quienes circulaban por la zona, debido a lo inusual del hallazgo.
Personal policial se hizo presente para verificar la situación y determinar si el vehículo cuenta con pedido de secuestro o si se trata de un hecho accidental.
El misterio sigue abierto, y las imágenes del auto en medio del campo del Aeropuerto de La Plata ya recorren las redes, alimentando todo tipo de teorías y comentarios.
