Incendio y tensión en una parrilla de La Loma

12 de Octubre de 2025 | 12:01

Momentos de tensión se vivieron este domingo en el barrio La Loma de La Plata, cuando un incendio se desató en una parrilla ubicada sobre una de las esquinas más transitadas de la zona, Diagonal 73 y calle 22. Las llamas se originaron en la chimenea del local y generaron una gran columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda.

Rápidamente, personal de Bomberos acudió al lugar junto con una ambulancia del SAME, aunque por fortuna no se registraron heridos ni personas afectadas por el humo.

Según contaron testigos en exclusiva a EL DIA, el fuego se habría iniciado por la acumulación de grasa en el conducto de ventilación del local gastronómico. “Ahora ya está apagado, pero era la chimenea con mucha acumulación de grasa. Los bomberos bajaron, echaron agua, salió algo de vapor, limpiaron y se fueron. También vino la ambulancia y se fue con las manos vacías, nadie quemado o lastimado”, relató un vecino que presenció el operativo.

El rápido accionar de los bomberos evitó que el fuego se propagara hacia otras áreas del edificio o afectara viviendas linderas.

Vecinos y transeúntes destacaron la eficacia de la respuesta de emergencia, que en pocos minutos logró controlar la situación y devolver la calma al barrio.

A pesar del susto inicial, el siniestro dejó únicamente daños menores en la estructura del local y una advertencia sobre la importancia del mantenimiento preventivo de instalaciones de cocina y ventilación.

