Salió el sol, pero hay probabilidad de lluvias para la tarde: ¿cómo seguirá el tiempo?

La primavera en La Plata y alrededores tuvo un fin de semana largo con clima inestable, que podría mantenerse en el cierre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el domingo con probabilidad de chaparrones durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 14 grados de mínima y 18 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El lunes se presentaría con todavía chaparrones en la madrugada, y luego buenas condiciones, en una jornada que tendría cielo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 13 y 24 grados.

Para el martes se espera nuevamente buen clima, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 13 y 23 grados.