La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
14 de Octubre de 2025 | 07:56

"Estudiantes, legítimo campeón el mundo". Con ese titular, el diario EL DIA reflejó el histórico triunfo del Pincha en Manchester y ahora esa tapa puede ser el regalo perfecto para todo hincha albirrojo.

Sí, ya está a la venta la impresión de la tapa histórica del diario EL DIA del 17 de octubre de 1968. Es ideal para el hincha, el coleccionistas o para cualquier rincón donde palpite el corazón Pincha.

Conseguila a $4.000 en diagonal 80 Nº817 o por teléfono al 412-0123 de 10 a 17 horas.

