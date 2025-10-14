Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Berisso

Plomo y miedo: un presunto ajuste de cuentas casi termina en tragedia

Plomo y miedo: un presunto ajuste de cuentas casi termina en tragedia
14 de Octubre de 2025 | 02:05
Edición impresa

Eran las 17:30 y en varios hogares de calle 28 entre 165 y 166, en Berisso, comenzaban a preparar la merienda. Toda la calma que antecede a este ritual vespertino se quebró por completo cuando se desató una ráfaga de tiros.

Según pudo saber este diario, el vendaval de violencia se inició cuando un comerciante de 46 años, que circulaba en su motocicleta por este sector, fue interceptado por un hombre que lo increpó sin rodeos.

La discusión apenas duró unos segundos: el agresor extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar. Las detonaciones retumbaron en la calle y marcaron el inicio de una persecución que sembró el pánico entre los vecinos.

El comerciante intentó escapar, acelerando sin rumbo preciso, mientras los disparos lo seguían de cerca. En ese momento, cuatro hombres más se sumaron al ataque, todos armados y con el mismo nivel de violencia.

La víctima logró llegar hasta la vivienda de su hermana, donde también se encontraba otro de sus hermanos, pero el peligro no terminó ahí. Los agresores lo persiguieron hasta la puerta, decididos a continuar con el hostigamiento.

En cuestión de minutos, el caos, la desesperación y la confusión se apoderaron de la escena.

Los vecinos comenzaron a salir tímidamente de sus casas buscando entender qué pasaba, algunos con los teléfonos en alto grabando los disparos, otros escondidos tras las persianas.

Fue en ese momento que se produjo el momento, por caso, de mayor brutalidad de esta demencial secuencia. Según el testimonio del comerciante, sin medir ningún tipo de consecuencia, los atacantes efectuaron más de veinte tiros, algunos al aire, otros dirigidos hacia la vivienda.

El sonido seco de las balas resonó durante varios minutos, hasta que la llegada de móviles policiales logró dispersar a los hombres armados.

La calle quedó cubierta de restos de proyectiles y un silencio denso, propio de lo que ocurre después del miedo.

A diferencia de un robo, no hubo objetos sustraídos ni intento de huida sigilosa.

¿Ajuste de cuentas? El propio damnificado vinculó el ataque a un conflicto previo entre su familia y otro de sus hermanos, aunque aseguró no tener participación directa en esa disputa.

“Me atacaron por algo que no hice. Solo quiero seguir trabajando tranquilo”, expresó en las redes sociales, manifestando su temor y pidiendo medidas de resguardo.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que uno de los agresores portaba un arma calibre 22 y otro, una pistola 9 milímetros.

La víctima aportó videos de cámaras de seguridad de la zona y registros grabados por una vecina que subió las imágenes a redes sociales. También presentó mensajes y fotografías que podrían ser claves para identificar a los responsables.

La causa fue caratulada como “amenazas agravadas y abuso de arma” e interviene la fiscalía en turno. Mientras se analizan las pruebas y se busca a los implicados, en Berisso queda flotando la sensación amarga de que el hecho pudo haber terminado en una tragedia.

“Era una tarde tranquila. Quién se podía imaginar que terminaría de esta forma. Tiros, gritos y miedo en plena calle”, expuso una de las frentistas de la cuadra.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

