Deportes |Televisa tyc sports y telefe

Último ensayo: Argentina cierra ante Puerto Rico

La Scaloneta acelera rumbo al Mundial 2026, ya que quiere llegar con ritmo. Esta noche, desde 21, enfrenta a los “boricuas”, con Lionel Messi que podría jugar algunos minutos

Último ensayo: Argentina cierra ante Puerto Rico

argentina se mide ante puerto rico desde las 21 en la última función de la selección por miami / @argentina

14 de Octubre de 2025 | 02:24
Edición impresa

La Selección Argentina se mide esta noche desde las 21 ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, partido que corresponde al segundo encuentro a la segunda ventana FIFA de octubre. Televisan TyC Sports y Telefe.

Con Lionel Messi como duda en el inicio del encuentro, el combinado nacional disputará su segundo amistoso con miras al Mundial del próximo año. Los dirigidos técnicamente por Lionel Scaloni viene de vencer por la mínima (1-0) a Venezuela con gol de Giovani Lo Celso, en el Hard Rock Stadium de la Ciudad que esta noche nuevamente albergará a los campeones del mundo en Qatar 2022.

De cara al partido de esta noche ante los boricuas, el entrenador tiene pensado plasmar un equipo un poco más alternativo, para darle lugar a aquellos citados que no vienen sumando minutos, o probar futbolistas que no son habitués en las convocatorias. El nacido en Pujato cree que esto es necesario para comenzar a pulir detalles de lo que será la lista final para la cita la ecuménica dentro de ocho meses.

En este sentido, el cuerpo técnico planea repetir tan solo a cuatro futbolistas del once que inició el partido ante la Vinotinto: el arquero Emiliano Martínez, el marcador de punta izquierda Nicolás Tagliafico y los mediocampista Nicolás Paz y Giovani Lo Celso. Aunque este último no está confirmado, ya que pelea su puesto nada menos que con el astro argentino, Messi.

Por su parte, la Pulga iría al banco de suplentes e ingresará algunos minutos en este partido que se disputará en la casa de su actual equipo, el Inter Miami. Justamente, el sábado, el astro jugó los 90 minutos de la victoria por 4-0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer (MLS) y anotó dos goles.

En tanto, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, que no fueron titulares e incluso en el caso de los primeros dos ni siquiera tuvieron minutos, serían titulares en el encuentro del martes. Se esperan los debuts de José López y Lautaro Rivero con la celeste y blanca.

Además, para esta noche hay dos futbolistas descartados, tanto Franco Mastantuono como Enzo Fernández serán bajas por lesión. El jugador del Real Madrid sufrió una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo en el comienzo de la gira, mientras que el del Chelsea, quien fue titular en el partido pasado, padece de una sinovitis en su rodilla derecha y fue desafectado de la gira

En cuanto a Puerto Rico, el conjunto caribeño afrontará uno de los partidos más importantes de su historia. Y es que poco le importa al equipo puertorriqueño el hecho de que se trate de un amistoso, ya que el combinado de ese país se encuentra en pleno desarrollo y tendrá enfrente un desafío de primer nivel.

Siguiendo esta línea, es un combinado que no cuenta con un DT oficial, ya que el ingles Charlie Trout, está en pleno interinato, y desde hace un tiempo se encuentran en la búsqueda de un reemplazante. Además, cuenta en sus filas con futbolistas que se encuentran, en su mayoría, en las ligas universitarias de Estados Unidos. Entre los jugadores más destacados aparecen Leandro y Nacho Antonetti, que militan en el fútbol europeo.

Por otra parte, Puerto Rico no juega desde mitad de año. En este sentido el último encuentro fue victoria 2-1 ante la selección San Vicente y Granadinas. El partido fue correspondiente a la última fecha del Grupo F de la primera ronda de las eliminatorias de Concacaf. Los goles fueron de Antonetti y Echevarría. Cabe destacar que finalizó tercero de su zona, aunque no le alcanzó para clasificar a la segunda ronda.

No está asegurada la titularidad de Messi. Nicolás Paz también aparece en la pelea por el puesto

 

