Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |GREMIOS BONAERENSES REALIZARÁN LA HUELGA

Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional

La medida de fuerza se realiza hoy en todo el país. Afecta a todos los niveles de enseñanza. Por salarios y mayor presupuesto

Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional

los docentes universitarios de la ciudad se plegaron a último momento a la medida de fuerza/ adulp

14 de Octubre de 2025 | 02:12
Edición impresa

Sobre la hora, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp) se sumaron al paro nacional docente que se realizará hoy y afectará a millones de alumnos.

La medida, inicialmente, había sido convocada por Ctera en reclamo de apertura de paritarias nacionales salariales docentes, recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), y mayor presupuesto educativo.

En la provincia de Buenos Aires el Frente Unificado de los gremios Docentes bonaerenses que integran Suteba, Feb, Sadop, Amet y Udocba se sumó a la medida de fuerza. También lo habían hecho los integrantes de la Conadu Histórica.

Desde Adulp se informó que se pliegan al paro de hoy: “Nuestra Federación Nacional resolvió convocar al paro por 24 horas por paritarias libres y la restitución del FoNID. La convocatoria incluye también una movilización al Congreso Nacional a las 10 de la mañana en defensa de la educación pública, junto a CTERA y los sindicatos docentes de todo el país,. Seguimos exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”.

De ese modo, además de las escuelas públicas que dependen de la provincia de Buenos Aires como así también los colegios privados bonaerenses, se sumaron los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La Plata y las facultades de la UNLP que habitualmente se adhieren a estas medidas de fuerza. Cabe indicar que el gremio de no docentes de la UNLP, Atulp, no adhiere a la medida de fuerza, por lo que las puertas de los colegios y facultades estarán abiertas para los docentes que quieran dictar clases.

NUMEROSAS PROTESTAS

Los docentes universitarios realizaron distintas medidas de fuerza en lo que va del año, situación que afectó sensiblemente a los colegios preuniversitarios de la UNLP.

LE PUEDE INTERESAR

El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

El comercio local, en caída libre: ventas bajas a pesar de precios estables

En tanto, desde el frente docente bonaerense realizaron el 8 de octubre pasado una jornada de protesta, de reclamo y visibilización en plazas y espacios públicos de la provincia de Buenos Aires “dándole continuidad al plan de lucha en defensa de la educación pública y de los derechos de las y los trabajadores de la educación”, puntualizaron en el gremio Suteba.

Los distintos gremios docentes coinciden en que desde el año pasado, poco después de la asunción del actual gobierno nacional que encabeza Javier Milei, el poder adquisitivo del sector se vio sensiblemente afectado, con un impacto superior al 30 por ciento en los ingresos de los maestros y profesores.

Además del paro nacional de 24 horas que se realizará hoy, en esta jornada también realizarán una marcha.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Orfila y asume Zaniratto

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

El panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Desplome del dólar y euforia en los mercados

Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert

“Dólares por las orejas”: Milei, antes de verse con Trump

VIDEO. De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes
Últimas noticias de La Ciudad

El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad

El comercio local, en caída libre: ventas bajas a pesar de precios estables

Taxistas acorralados por bajas recaudaciones

Alimentos, educación y adicciones en la mira de organizaciones platenses
Espectáculos
Julia Roberts: “Se está perdiendo el arte de la conversación”
Nico Vázquez y Dai Fernández: un blanqueo con sabor amargo
“Es un mundo más triste”: el emotivo homenaje de Woody Allen a Diane Keaton
Otro súper lunes de Telefé: voces apagadas y hornallas prendidas
La China y Vicuña: nuevo acuerdo por sus hijos y silencio mediático
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Para salvar a la madre, un menor mató al padrastro
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad
Deportes
Gimnasia echó a Orfila y asume Zaniratto
El panorama de lesiones en las vísperas del clásico
Último ensayo: Argentina cierra ante Puerto Rico
River igualó la racha negativa que no sufría desde 1982
Riestra empató con Platense y respira River
Información General
Nobel de Economía: premiaron a los teóricos de la innovación para el crecimiento
Un informe alerta por el aumento del comercio ilegal en Argentina
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla