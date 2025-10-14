Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional

los docentes universitarios de la ciudad se plegaron a último momento a la medida de fuerza/ adulp

Sobre la hora, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp) se sumaron al paro nacional docente que se realizará hoy y afectará a millones de alumnos.

La medida, inicialmente, había sido convocada por Ctera en reclamo de apertura de paritarias nacionales salariales docentes, recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), y mayor presupuesto educativo.

En la provincia de Buenos Aires el Frente Unificado de los gremios Docentes bonaerenses que integran Suteba, Feb, Sadop, Amet y Udocba se sumó a la medida de fuerza. También lo habían hecho los integrantes de la Conadu Histórica.

Desde Adulp se informó que se pliegan al paro de hoy: “Nuestra Federación Nacional resolvió convocar al paro por 24 horas por paritarias libres y la restitución del FoNID. La convocatoria incluye también una movilización al Congreso Nacional a las 10 de la mañana en defensa de la educación pública, junto a CTERA y los sindicatos docentes de todo el país,. Seguimos exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”.

De ese modo, además de las escuelas públicas que dependen de la provincia de Buenos Aires como así también los colegios privados bonaerenses, se sumaron los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La Plata y las facultades de la UNLP que habitualmente se adhieren a estas medidas de fuerza. Cabe indicar que el gremio de no docentes de la UNLP, Atulp, no adhiere a la medida de fuerza, por lo que las puertas de los colegios y facultades estarán abiertas para los docentes que quieran dictar clases.

NUMEROSAS PROTESTAS

Los docentes universitarios realizaron distintas medidas de fuerza en lo que va del año, situación que afectó sensiblemente a los colegios preuniversitarios de la UNLP.

En tanto, desde el frente docente bonaerense realizaron el 8 de octubre pasado una jornada de protesta, de reclamo y visibilización en plazas y espacios públicos de la provincia de Buenos Aires “dándole continuidad al plan de lucha en defensa de la educación pública y de los derechos de las y los trabajadores de la educación”, puntualizaron en el gremio Suteba.

Los distintos gremios docentes coinciden en que desde el año pasado, poco después de la asunción del actual gobierno nacional que encabeza Javier Milei, el poder adquisitivo del sector se vio sensiblemente afectado, con un impacto superior al 30 por ciento en los ingresos de los maestros y profesores.

Además del paro nacional de 24 horas que se realizará hoy, en esta jornada también realizarán una marcha.