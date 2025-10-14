Javier Milei llegó a EE UU y se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca

Martes de paro docente en escuelas y facultades de La Plata: sobre la hora se sumaron los universitarios
El presidente Javier Milei se reunirá este martes en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump, luego del respaldo financiero que la gestión libertaria cerró la semana pasada con la administración republicana.
El mandatario partió cerca de las 15:15 con destino a Washington DC y llegó apenas pasada la medianoche. Está acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino, Alejandro "Alec" Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La esperada audiencia entre los dos presidentes en el Salón Oval de la Casa Blanca se venía negociando por la diplomacia de ambos países desde hacía varios meses. Ahora se concretará pocos días después del apoyo financiero que se acordó con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para estabilizar la situación cambiaria de la Argentina y que fue calificado por el propio Milei como "histórico".
La agenda presidencial en Washington:
01:50 hs - Arribo del presidente a la Blair House.
12:00 hs - El presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.
12:45 hs - Almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.
13:45 hs - Despedida al presidente Milei, a cargo del presidente Trump.
17:00 hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).
Horario a confirmar - Firma del libro de visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la casa de huéspedes.
22:00 hs - Partida del vuelo especial que llevará al presidente de regreso a la Argentina.
Los horarios de las actividades de Milei en Washington estaba sin horarios confirmados, debido a que todo estaba atado a la agenda de Trump, quien debía regresar a su país desde Egipto, donde en las últimas horas encabezó la resonante firma de un acuerdo entre un grupo de países para supervisar el proceso de paz en La Franja de Gaza.
Precisamente, ayer Milei tuiteó para elogiar a su par de Estados Unidos, luego de que el grupo Hamas liberara 20 rehenes vivos, secuestrados del 7 de octubre de 2023, y destacó su labor en la negociación por el alto al fuego en Medio Oriente.
El encuentro entre los dos mandatarios estaba pautado para cerca del mediodía (hora argentina). Luego, se brindará el almuerzo de trabajo en honor al presidente argentino, del que participarán las comitivas de los dos países. Existe expectativa por la chance de que se aproveche el encuentro para anunciar un acuerdo comercial bilateral, en el que viene trabajando Werthein desde hace tiempo.
En tanto, estaba por confirmarse la participación del jefe de Estado argentino por la tarde en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de derecha asesinado de un disparo, el pasado 10 de septiembre. Su visita culminará a la noche, cuando tomará el vuelo especial que lo traerá de regreso a la Argentina junto a su delegación.
