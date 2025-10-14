El panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
VIDEO. De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes
Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
Sigue el suplicio por la falta de agua en barrios de la Región
La oposición convoca a interpelar a funcionarios en Diputados
El Gobierno llama a licitación para refinanciar vencimientos
Se conoce el dato de la inflación en septiembre: prevén más de un 2%
Alimentos, educación y adicciones en la mira de organizaciones platenses
Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
ABSA denunció vandalismo en una perforación de agua en Villa Elisa
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Plomo y miedo: un presunto ajuste de cuentas casi termina en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con varios entre algodones y con poco tiempo para recuperar jugadores, el DT encara una semana clave para llegar óptimo al derby
La cuenta regresiva al clásico de la Ciudad ya comenzó. Desde Estudiantes saben lo que significa esta fiesta deportiva y buscan estar a la altura. Mientras tanto, Eduardo Domínguez en medio de una nebulosa de malos resultados y varios lesionados, intenta recuperar la mayor cantidad de futbolistas posibles, para llegar de la mejor forma al domingo.
En este sentido, las últimas semanas han sido fatídicas para el cuerpo técnico en materia de bajas por distintas lesiones. Si bien algunos pudieron volver a la cancha, son más los que han quedado marginados.
A su vez, el técnico sabe que hay ciertos futbolistas que pese al intento de no querer perderse el partido ante el rival de toda la vida, no podrán tener lugar, ya que por los tiempos de recuperación es difícil que lleguen al cotejo. De esta forma, hay 5 nombres en la lista, de los cuales uno tiene chances de llegar. Es el caso de Eric Meza, que a pesar de la sobrecarga muscular que padece en el muslo derecho le ponen sus fichas para que sea de la partida el día de la madre.
Por su parte, en ese listado está Joaquín Tobio Burgos, que en los últimos días comenzó a trabajar junto a sus compañeros, pero desde lo futbolístico el juvenil no está en condiciones. Aunque esta semana será trascendental para ver que sucederá. Cabe mencionar que el oriundo de Chascomús no juega desde mitad de año, cuando sufrió una fractura por estrés en el hueso que conecta el aductor y el isquiotibial.
En cuanto a los que están descartados aparece el marcador central Leandro González Pírez, que a los 18 minutos del partido ante River en UNO tuvo que ser sustituido por lesión. Más tarde se confirmó que lesión muscular grado 3 tendón isquiotibial conjunto derecho.
Siguiendo esta línea, está el lateral izquierdo Gastón Benedetti que padece esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha. Lo que lo margina por lo menos hasta el cierre de la fase regular del Clausura.
LE PUEDE INTERESAR
Último ensayo: Argentina cierra ante Puerto Rico
LE PUEDE INTERESAR
River igualó la racha negativa que no sufría desde 1982
El último caso y el más creciente es el del atacante Lucas Alario, que tampoco estará, tras sufrir una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha, en los entrenamientos previos al cruce ante Belgrano en Córdoba.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí