La Ciudad

El paro docente, con alto impacto en La Plata: sin clases en escuelas públicas y facultades de la UNLP

El paro docente, con alto impacto en La Plata: sin clases en escuelas públicas y facultades de la UNLP

El Liceo Víctor Mercante, sin clases,. y con una bandera de reclamo en el frente (Adrián Sosa)

14 de Octubre de 2025 | 09:25

Escuchar esta nota

El paro docente se siente con fuerza en La Plata. En muchas escuelas públicas y algunas facultades de la Universidad Nacional de La Plata la actividad es casi nula en medio de la medida de fuerza de alcance nacional a la que sobre la hora se sumó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp).  se sumaron al paro nacional docente que se realizará hoy y afectará a millones de alumnos.

En una recorrida que hizo esta mañana EL DIA se pudo comprobar que la huelga tiene un alto impacto en nuestra ciudad. Incluso se pudieron ver carteles en los frentes de establecimientos educativos con consignas de reclamo. Tal es el caso del colegio Liceo Víctor Mercante, dependiente de la UNLP, donde una bandera rezaba: "Por la educación pública y gratuita, no al veto".

En tanto, en la gran mayoría de las escuelas dependientes del Estado provincial avisaron desde ayer sobre la adhesión al paro, por lo que se encuentran casi vacías. Y muy pocos privados se sumaron.

 Respecto a las facultades, somo suele ocurrir, todo depende el docente. Es por eso que en algunas casas de altos estudios la activiad es casi nula este martes, mientras que en otras se da todo lo contrario.

Cabe recordar que la medida inicialmente, había sido convocada por Ctera en reclamo de apertura de paritarias nacionales salariales docentes, recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), y mayor presupuesto educativo. En la provincia de Buenos Aires el Frente Unificado de los gremios Docentes bonaerenses que integran Suteba, Feb, Sadop, Amet y Udocba se sumó a la medida de fuerza. También lo habían hecho los integrantes de la Conadu Histórica.

Desde Adulp se informó que se pliegan al paro de hoy: “Nuestra Federación Nacional resolvió convocar al paro por 24 horas por paritarias libres y la restitución del FoNID. La convocatoria incluye también una movilización al Congreso Nacional a las 10 de la mañana en defensa de la educación pública, junto a CTERA y los sindicatos docentes de todo el país,. Seguimos exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”.

Cabe indicar que el gremio de no docentes de la UNLP, Atulp, no adhiere a la medida de fuerza, por lo que las puertas de los colegios y facultades estarán abiertas para los docentes que quieran dictar clases.

La lucha de los docentes

Los docentes universitarios realizaron distintas medidas de fuerza en lo que va del año, situación que afectó sensiblemente a los colegios preuniversitarios de la UNLP.

En tanto, desde el frente docente bonaerense realizaron el 8 de octubre pasado una jornada de protesta, de reclamo y visibilización en plazas y espacios públicos de la provincia de Buenos Aires “dándole continuidad al plan de lucha en defensa de la educación pública y de los derechos de las y los trabajadores de la educación”, puntualizaron en el gremio Suteba.

Los distintos gremios docentes coinciden en que desde el año pasado, poco después de la asunción del actual gobierno nacional que encabeza Javier Milei, el poder adquisitivo del sector se vio sensiblemente afectado, con un impacto superior al 30 por ciento en los ingresos de los maestros y profesores.

Además del paro nacional de 24 horas que se realizará hoy, en esta jornada también realizarán una marcha.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

