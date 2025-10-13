"Fácticamente imposible": la Justicia en La Plata rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia
"Fácticamente imposible": la Justicia en La Plata rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia
Los docentes universitarios confirmaron el paro y mañana tampoco habrá clases en las Facultades
Fuerte caída del dólar oficial y el blue en la apertura de la semana tras la intervención de EE.UU.
VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"
Las fotos del rehén con vínculos en La Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad
Promueven en el Concejo de La Plata un programa de muralismo y arte urbano
Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos
¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo y la Justicia investiga si se trata del remisero desaparecido
VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales
El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata
El relato de uno de los rehenes argentinos liberado por Hamas: "No sabés lo que pasamos acá"
Día del psicólogo y psicóloga: de profesión castigada a una de las más elegidas en La Plata
En Guernica, una verduleria "viral" por sus precios fue clausurada: denuncian un cierre arbitrario
Cuenta DNI anunció una explosiva tasa de interés para plazos fijos: ¿cuánto pueden rendir tus ahorros?
El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
Reconocen a Don Miguel Ignomiriello como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia
The Wall Street Journal cuestiona el rescate de Argentina y pide dolarización, antes del viaje de Milei a EE UU
Acuerdo YPF-Eni: Horacio Marín proyecta el ingreso de US$300 mil millones en exportaciones y 50.000 empleos
Doble femicidio en Córdoba: encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Entrega de equipamiento y puesta en valor de una escuela de Olmos
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Planteo de profesionales químicos tras la explosión en una escuela
Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad
Otra muerte por el tránsito en la Región: los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los dueños y vecinos se manifestaron en las últimas horas para reclamar por su reapertura
Escuchar esta nota
La verdulería "La Nueva Luna", que se hizo viral en Guernica por sus precios imbatibles, fue clausurada por el municipio de Presidente Perón, desatando un fuerte conflicto. Mientras los dueños denuncian una "clausura injusta" y un "castigo por ayudar a la gente con precios bajos", desde la intendencia aseguran que la medida se tomó por "reiteradas infracciones", quejas de vecinos y hasta "trato agresivo a los inspectores".
Los propietarios del comercio, del que dependen 25 familias, convocaron a una marcha pacífica para este lunes a las 8:30 de la mañana desde la puerta del local (Avenida Eva Perón 274) hasta el palacio municipal para exigir que los dejen volver a trabajar.
"Nos están castigando por trabajar, por ser un comercio que piensa en los vecinos", afirmaron en un comunicado difundido en redes sociales, donde aseguran que la excusa de la clausura fue la descarga de un camión fuera de horario, una práctica que, según ellos, es habitual en otros comercios de la zona sin que haya consecuencias. "Cuando tocan a un comercio que trabaja por el pueblo, están tocando al pueblo entero", sentenciaron.
En respuesta a la denuncia de los comerciantes, el Municipio de Presidente Perón emitió un comunicado oficial detallando los motivos de la clausura, que pintan un panorama muy diferente.
Según la versión de la municipalidad, la clausura, realizada el 8 de octubre, se debió a que el local "no respetó los horarios de carga y descarga en reiteradas oportunidades". El comunicado afirma que "camiones de gran porte" se estacionaban sobre la Avenida Eva Perón, "provocando serios inconvenientes en el tránsito y estacionamiento durante horas".
Además, el municipio asegura que los dueños del comercio hicieron "caso omiso a varias actas de emplazamiento" y acusa al personal de la verdulería de "tratar de forma agresiva a los inspectores". A esto se suman "muchas quejas de los comerciantes de la zona".
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
El conflicto escaló cuando, a las pocas horas de la primera clausura, los dueños "rompieron la faja de clausura y abrieron el comercio nuevamente". Esta acción motivó la intervención de la fiscalía de turno, que inició una causa penal por "desobediencia" y ordenó una nueva clausura del local.
La verdulería "La Nueva Luna" se había ganado la fama en la zona sur del conurbano por sus ofertas imbatibles, que en mayo de este año generaron largas filas de vecinos desde la madrugada. En esa ocasión, llegaron a vender el kilo de papas a $25 y el de tomates a $50, precios hasta siete veces más bajos que los del Mercado Central. El secreto, según sus dueños, es que son productores y evitan la cadena de intermediarios que encarece los productos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí