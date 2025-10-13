En Guernica, una verduleria "viral" por sus precios fue clausurada: denuncian un cierre arbitrario

La verdulería "La Nueva Luna", que se hizo viral en Guernica por sus precios imbatibles, fue clausurada por el municipio de Presidente Perón, desatando un fuerte conflicto. Mientras los dueños denuncian una "clausura injusta" y un "castigo por ayudar a la gente con precios bajos", desde la intendencia aseguran que la medida se tomó por "reiteradas infracciones", quejas de vecinos y hasta "trato agresivo a los inspectores".

Los propietarios del comercio, del que dependen 25 familias, convocaron a una marcha pacífica para este lunes a las 8:30 de la mañana desde la puerta del local (Avenida Eva Perón 274) hasta el palacio municipal para exigir que los dejen volver a trabajar.

"Nos están castigando por trabajar, por ser un comercio que piensa en los vecinos", afirmaron en un comunicado difundido en redes sociales, donde aseguran que la excusa de la clausura fue la descarga de un camión fuera de horario, una práctica que, según ellos, es habitual en otros comercios de la zona sin que haya consecuencias. "Cuando tocan a un comercio que trabaja por el pueblo, están tocando al pueblo entero", sentenciaron.

La versión del Municipio: quejas, agresiones y desobediencia

En respuesta a la denuncia de los comerciantes, el Municipio de Presidente Perón emitió un comunicado oficial detallando los motivos de la clausura, que pintan un panorama muy diferente.

Según la versión de la municipalidad, la clausura, realizada el 8 de octubre, se debió a que el local "no respetó los horarios de carga y descarga en reiteradas oportunidades". El comunicado afirma que "camiones de gran porte" se estacionaban sobre la Avenida Eva Perón, "provocando serios inconvenientes en el tránsito y estacionamiento durante horas".

Además, el municipio asegura que los dueños del comercio hicieron "caso omiso a varias actas de emplazamiento" y acusa al personal de la verdulería de "tratar de forma agresiva a los inspectores". A esto se suman "muchas quejas de los comerciantes de la zona".

El conflicto escaló cuando, a las pocas horas de la primera clausura, los dueños "rompieron la faja de clausura y abrieron el comercio nuevamente". Esta acción motivó la intervención de la fiscalía de turno, que inició una causa penal por "desobediencia" y ordenó una nueva clausura del local.

Famosos por sus precios "imposibles"

La verdulería "La Nueva Luna" se había ganado la fama en la zona sur del conurbano por sus ofertas imbatibles, que en mayo de este año generaron largas filas de vecinos desde la madrugada. En esa ocasión, llegaron a vender el kilo de papas a $25 y el de tomates a $50, precios hasta siete veces más bajos que los del Mercado Central. El secreto, según sus dueños, es que son productores y evitan la cadena de intermediarios que encarece los productos.