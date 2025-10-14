Médicos salen al cruce de un encuentro “antivacunas”

Médicos de la provincia de Buenos Aires salieron al cruce de una movida que cuestiona la vacunación y las políticas públicas de salud, organizado para el próximo 20 de octubre en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

“Bajo el lema ¿Qué contienen realmente las vacunas?, el encuentro promete una programación a cargo de expositores negacionistas cuyas proclamas, según la entidad colegiada, constituyen un serio riesgo para la salud de la población en lo que a prevención y adhesión a los esquemas de vacunación vigentes refiere”, indicaron en un comunicado del colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires.

La organización del encuentro está a cargo de la diputada nacional Marilú Quiroz (PRO)

Desde el Colegio de Médicos advirtieron que la realización de tal jornada “significa una ocasión de desinformación premeditada, la cual representa una clara amenaza sanitaria, resultando incompatible con los compromisos cívicos inherentes del Congreso”.

En el comunicado se resaltó que, desde una perspectiva científica y de salud pública, “la importancia de las vacunas y de un esquema de vacunación completo, trasciende la protección individual para convertirse en un pilar fundamental de la seguridad nacional, la economía y la bioética”.

Al mismo tiempo, se señaló que “un país que descuida su esquema de inmunización no solo pone en riesgo la vida de sus ciudadanos, sino que debilita su propia estructura económica, social y su capacidad para prosperar.

La entidad médica presentó un análisis sobre la relevancia de la inmunización, reconocida como “la intervención de salud pública más costo-efectiva después del agua potable, siendo un pilar fundamental en la prevención de enfermedades y el desarrollo económico y social de las naciones”.

Así, se estima que la vacunación ha salvado más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años.

Científicamente, la vacuna funciona como un simulacro controlado, activando la respuesta inmune sin causar enfermedad grave, y estableciendo células de memoria capaces de neutralizar rápidamente un patógeno real en el futuro, elevando la defensa del cuerpo, se explicó.

El análisis subraya que la vacunación trasciende el acto individual, siendo un imperativo colectivo basado en la Inmunidad de Rebaño:”Cuando un alto porcentaje de la población está inmunizado, se detiene la transmisión comunitaria, protegiendo indirectamente a los más vulnerables que no pueden ser vacunados”.