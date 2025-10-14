Médicos salen al cruce de un encuentro “antivacunas”

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
VIDEO. De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes
Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
Sigue el suplicio por la falta de agua en barrios de la Región
La oposición convoca a interpelar a funcionarios en Diputados
El Gobierno llama a licitación para refinanciar vencimientos
Se conoce el dato de la inflación en septiembre: prevén más de un 2%
Alimentos, educación y adicciones en la mira de organizaciones platenses
Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
ABSA denunció vandalismo en una perforación de agua en Villa Elisa
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Plomo y miedo: un presunto ajuste de cuentas casi termina en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Médicos de la provincia de Buenos Aires salieron al cruce de una movida que cuestiona la vacunación y las políticas públicas de salud, organizado para el próximo 20 de octubre en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
“Bajo el lema ¿Qué contienen realmente las vacunas?, el encuentro promete una programación a cargo de expositores negacionistas cuyas proclamas, según la entidad colegiada, constituyen un serio riesgo para la salud de la población en lo que a prevención y adhesión a los esquemas de vacunación vigentes refiere”, indicaron en un comunicado del colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires.
La organización del encuentro está a cargo de la diputada nacional Marilú Quiroz (PRO)
Desde el Colegio de Médicos advirtieron que la realización de tal jornada “significa una ocasión de desinformación premeditada, la cual representa una clara amenaza sanitaria, resultando incompatible con los compromisos cívicos inherentes del Congreso”.
En el comunicado se resaltó que, desde una perspectiva científica y de salud pública, “la importancia de las vacunas y de un esquema de vacunación completo, trasciende la protección individual para convertirse en un pilar fundamental de la seguridad nacional, la economía y la bioética”.
Al mismo tiempo, se señaló que “un país que descuida su esquema de inmunización no solo pone en riesgo la vida de sus ciudadanos, sino que debilita su propia estructura económica, social y su capacidad para prosperar.
LE PUEDE INTERESAR
Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
LE PUEDE INTERESAR
ABSA denunció vandalismo en una perforación de agua en Villa Elisa
La entidad médica presentó un análisis sobre la relevancia de la inmunización, reconocida como “la intervención de salud pública más costo-efectiva después del agua potable, siendo un pilar fundamental en la prevención de enfermedades y el desarrollo económico y social de las naciones”.
Así, se estima que la vacunación ha salvado más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años.
Científicamente, la vacuna funciona como un simulacro controlado, activando la respuesta inmune sin causar enfermedad grave, y estableciendo células de memoria capaces de neutralizar rápidamente un patógeno real en el futuro, elevando la defensa del cuerpo, se explicó.
El análisis subraya que la vacunación trasciende el acto individual, siendo un imperativo colectivo basado en la Inmunidad de Rebaño:”Cuando un alto porcentaje de la población está inmunizado, se detiene la transmisión comunitaria, protegiendo indirectamente a los más vulnerables que no pueden ser vacunados”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí