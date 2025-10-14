Actividades: taller ambiental, aniversario y literatura

CONTACTOS

Taller ambiental en corazones

El jueves 16 de octubre, desde las 15, en el Club Corazones del barrio El Retiro (160 entre 49 y 50, Lisandro Olmos) se llevará a cabo “Exploracuátic@s”, un taller de actividades para explorar ambientes acuáticos y sus habitantes con los más chicos. En el encuentro, libre y gratuito, se realizarán muestreos, observación de organismos, juegos, dibujos, mapas, lectura, escritura, teatro, música y más. Según explicaron los organizadores, el proyecto que se llevará a cabo es una iniciativa del Club Corazones en conjunto con las facultades de Artes, de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad Nacional de La Plata.

aniversario en la chicharra

Por el dieciseisavo aniversario de la Biblioteca Popular La Chicharra (ubicado en calle 18 y 71, barrio Meridiano V), se realizará la muestra “70 libros acordeón y una orquesta rioplatense”.

En el encuentro, que comenzará el sábado 18 de octubre desde las 15, contará con acordeonistas invitados. La muestra estará disponible hasta el 4 de noviembre.

Literatura en circunvalación

En el Club Circunvalación -cuya sede está ubicada en 7 entre 77 y 78-, se realiza un taller de literatura, escritura, lectura y narración y Taller de literatura y teatro para adultos. Organiza la Subcomisión de la Tercera Edad de Fomento y Cultura Circunvalación.