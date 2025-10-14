El Gobierno llama a licitación para refinanciar vencimientos

La Secretaría de Finanzas anunció un nuevo llamado a licitación para el miércoles de esta semana, en el que ofrecerá bonos y letras del Tesoro nacional en pesos y en dólares, con el objetivo de renovar vencimientos de deuda.

Los instrumentos del Tesoro Nacional a licitar en pesos son: Letra del Tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 10 de noviembre 20205 (S10N5 – reapertura) y bono del Tesoro nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de enero 2026 (T30E6 – reapertura). Los instrumentos a licitar en dólares estadounidenses son: Letra del Tesoro nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 28 de noviembre 2025 (D28N5 – reapertura) y Letra del Tesoro nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de enero 2026 (D30E6 – nueva).