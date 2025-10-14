Un economista reveló cuantos dólares necesita Argentina para dolarizar

El economista Sebastián Menescaldi indicó que no se podría llevar adelante el plan de dolarización por no tener los dólares suficientes en la economía y porque hay un problema “en pesos de la deuda y de los depósitos”.

Así, el director de la consultora EcoGo detalló que los dos principales problemas son el pago de vencimientos y los depósitos en pesos.

¿Cuántos dólares necesita la Argentina para dolarizar?

“En el caso de la deuda el perfil es corto, con lo cual gran parte de la deuda vencería pronto y todos te pedirían los dólares. En el caso de los depósitos la cuestión pasa por si todos te reclaman los dólares”. Agregó, además, que si se trata de los pagos de vencimientos se debería “reperfilar” esos pagos, es decir, modificar los plazos de vencimiento sin cambiar el monto total ni las condiciones de interés a través de negociaciones.

Y en el caso de los depósitos en pesos, Menescaldi aseguró que se debería poner “algún cepo o corralito”, con el objetivo de “evitar el default de la deuda y el quiebre del sistema financiero, en un marco de bajo nivel de confianza”.

Subrayó que una dolarización se podría llevar adelante “en un marco de mayor confianza y estabilización de la economía”, pero “no conviene hacerlo cuando eso ocurre”. “Sólo ocurre cuando hay una gran crisis, el tipo de cambio está por las nubes y los activos tienen un menor valor”, concluyó y agregó: “Se necesitarían, aproximadamente, 178.600 millones de dólares”.

“Si rescatás la base monetaria más los pasivos remunerados necesitás 30.000 millones de dólares. Si tenés que dolarizar los depósitos (base monetaria, depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo) necesitás hasta 122.000 millones de dólares. Y además te quedan pendientes los bonos en pesos del sector público fuera del sistema financiero, que serían hasta 26.600 millones de dólares adicionales”.

La versión de una dolarización en la economía fue descartada, por el momento, por el ministro de Economía Luis Caputo, mediante un reportaje televisivo que brindó ayer. En el mismo manifestó la postura del Gobierno: “No estamos en contra de la dolarización. Tenes que tener los dólares suficientes, y por eso intentamos que cada vez circulen más”.

Al igual que Caputo, desde Casa Rosada apartan esa posibilidad por el momento, aunque afirmarn que “no hay nadie que quiera más en este país la dolarización que el presidente Javier Milei”.

En el plano internacional, remarcan que una dolarización “es la alternativa política correcta y ahora esencial”, ejemplificando que “Ecuador logró una transición exitosa a un sistema monetario dolarizado en en 2000 que derrotó la inflación y aún se mantiene hoy”.

The Wall Street Journal, el periódico estadounidense, sostuvo que la inflación “sigue siendo un problema de más del 30%, y a los inversores les preocupa que los partidos de la oposición ganen a lo grande en las elecciones legislativas de este mes”, remarcando que “el mandato de Milei no termina hasta 2027, pero el temor es que sea castrado antes de esa fecha”. El diario americano sostuvo que “para que esas reformas tengan éxito se requiere confianza en el dinero argentino” y expresó que “eso no sucederá con el peso”.

“La oposición de Milei a la dolarización es difícil de entender ya que hizo campaña para eliminar el Banco Central (BCRA). Escuchamos que el ministro de Economía se opone, al igual que algunos fondos que se benefician de un carry trade de divisas que desaparece con la dolarización. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también está jugando al rescate del país, y su remedio predeterminado es siempre la devaluación”, señaló el diario especializado en economía y finanzas.