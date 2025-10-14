Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |JUGARÁ POR PRIMERA VEZ UNa copa deL mundo

Cabo Verde: Los Tiburones Azules con una historia mundial

El seleccionado africano será parte de la cita mundialista, que tendrá como sede a Estados Unidos, Canadá y México. Un hito para la pequeña y humilde nación

Cabo Verde: Los Tiburones Azules con una historia mundial

el festejo de los jugadores de cabo verde después de clasificar / fifa

14 de Octubre de 2025 | 02:20
Edición impresa

En la isla de Praia, bajo un cielo que parece estrellado con los sueños de toda una nación, los Tiburones Azules entonaron un canto de gloria. El pasado 9 de septiembre, en un Estadio Nacional colmado y lleno de fervor, el seleccionado de Cabo Verde superó a par de Camerún, un coloso del continente africano, con un 1 a 0 que resonó como un trueno en el Atlántico.

Dailon Livramento, con un gol que parecía dictado por los dioses del fútbol, abrió la puerta hacia un futuro que hasta hace poco parecía un espejismo: la clasificación a su primer Campeonato Mundial. Este triunfo no fue solo un gol; fue la materialización de décadas de sueños, de esfuerzos invisibles, de un pueblo que ha sabido hacer de su historia una epopeya. No es solo fútbol. Es la voz de un archipiélago que resiste y se alza, un latido colectivo que anuncia que lo imposible está a punto de volverse realidad.

El objetivo de su pase al Campeonato Mundial se terminó de cristalizar en la jornada de ayer, cuando en el coqueto Estadio Nacional del país africano colmado de espectadores eufóricos, el seleccionado caboverdiano, dirigido étnicamente por Pedro Arietto Brillo. Consiguió la histórica clasificación al torneo ecuménico, que tendrá lugar el año que viene dividido en tres sedes: Estados Unidos, Canadá y México al derrotar a Esuatini por 3 a 0 con goles de Dailon Livramento, Willy Semedo y Ianique dos Santos Tavares, conocido como Stopira, puso cifras definitivas para desatar la alegría de los jugadores, el público y los caboverdianos, no solamente en su país, sino que se encuentran repartidos por todo el mundo. Por ejemplo en la ciudad de Ensenada se encuentra amplia colectividad en nuestro país que ahora se ha acoplado a otra en Dock Sud.

De este modo, el seleccionado de Cabo Verde se convirtió en el equipo número 22 para participar del Mundial 2026, el sexto del continente africano (Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana). A todo esto restan 26 para completar el resto de los seleccionados, que darán forma al Mundial. El seleccionado de ese continente será uno de los debutantes por ahora junto a Jordania y Uzbekistán.

La Copa del Mundo ya no es una quimera para Cabo Verde, sino una realidad que palpita con fuerza en cada esquina del archipiélago. Cada entrenamiento, cada convocatoria, cada minuto en la cancha es un paso hacia la eternidad. La clasificación a este Mundial es un acto de heroísmo moderno, una batalla que trasciende el deporte y se convierte en un símbolo de esperanza para un pueblo que ha sabido levantarse una y otra vez.

Los “Tiburones Azules” le demostraron al mundo que en la vida, como en el fútbol, el tamaño no define el destino. La epopeya que comenzó en el Atlántico alcanzó su cúspide, y Cabo Verde inscribirá su nombre entre los inmortales del fútbol universal.

Cabe destacar que Cabo Verde es un país ubicado en un archipiélago volcánico frente a la costa noroeste de África cuya superficie es de 4,033 km. Es famoso por su cultura criolla, portuguesa-africana, la música morna tradicional y sus numerosas playas. En la isla más grande, Santiago, se encuentra la capital actual, Praia. También en Santiago se ubica la antigua capital, Cidade Velha, con el Fuerte Real de San Felipe sobre una colina.

En la actualidad cuenta con una población que alcanza 482. 900 habitantes; mientras que hace cuarenta años, que se independizó de Portugal, ya que era una colonia del país europeo.

 

 

