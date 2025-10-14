Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Conmoción en El Mercadito

Para salvar a la madre, un menor mató al padrastro

El hombre quiso atacarla con un cuchillo, pero el hijo de 16 años salió en su defensa. Hubo una pelea y todo terminó muy mal

Para salvar a la madre, un menor mató al padrastro

La zona del crimen. El menor de 16 años quedó en libertad / web

14 de Octubre de 2025 | 02:09
Edición impresa

Un episodio de extrema violencia provocó una fuerte conmoción en el corazón del barrio El Mercadito de nuestra ciudad. Según la información que difundió la Policía, un adolescente de 16 años apuñaló a la expareja de su madre durante una discusión de vida o muerte. Y a causa de las heridas sufridas, el hombre falleció en el lugar antes de que llegara la asistencia médica.

La zona del hecho, 517 entre 116 y 117, es una de las más vulnerables del cordón periférico platense, donde las disputas y los conflictos suelen estar asociados a la falta de oportunidades, las adicciones y la ausencia de contención.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la víctima, identificada como Fabián Héctor Celestino Farías (42), se presentó en la casa donde estaba su expareja, pese a que contaba con una prohibición de acercamiento.

Al parecer, según los voceros consultados, su única intención era agredir a la mujer, en lo que habría sido una conducta típica y habitual durante el tiempo que duró la relación.

En base a los datos que surgieron de la pesquisa, hablamos de una persona que tenía antecedentes penales y quien acostumbraba a manejarse de esa manera. A los golpes.

Sin embargo, esta vez contó con la inesperada oposición del hijo de la mujer, quien intervino para defenderla y terminó asestándole al menos una puñalada en el pecho, que resultó letal.

Dicen que el adolescente decidió intervenir de esa manera, cuando observó que el padrastro tenía un arma blanca encima.

Así, herido de muerte, Farías quedó tendido inmóvil en la calle y cuando llegó una unidad del SAME, se pudo constatar que estaba fallecida.

El adolescente fue aprehendido y puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial La Plata, pero la fiscal Sabrina Cladera determinó que no iba a pedirle ninguna medida restrictiva de la libertad, ya que, siendo imputable por la edad, en la causa quedó acreditado la legítima defensa.

La madre del joven, en estado de shock, declaró ante la Policía que su hijo “solo quiso defenderla” y que el hombre había sido violento con ella en otras ocasiones.

Fuentes policiales describieron la escena como “una tragedia dentro de un contexto de vulnerabilidad extrema”.

El caso reaviva el debate sobre la violencia doméstica y la exposición de los menores a entornos donde la violencia se vuelve una salida inmediata ante cualquier conflicto.

Mientras el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia de rigor, el joven terminó siendo derivado a la seccional sexta, donde se aguardó la decisión judicial.

Se trató de la muerte dolosa número 15 en lo que va del año en la Región, 13 de las cuales ocurrieron en La Plata. Hubo una en Berisso y la restante en Ensenada.

UN TRISTE RECUERDO

Como antecedente al caso registrado ayer, se puede recordar el de abril de 2022 en City Bell, donde un menor por entonces de 16 años mató también al padrastro.

Al parecer, el chico sufría brotes psicóticos y padecía problemas psiquiátricos, al tiempo que el hombre lo sometía a malos tratos, dijeron los informantes en base a los testimonios de otros familiares.

A su vez, siempre en función de estos testigos, el adolescente se habría negado en los últimos días a continuar con su tratamiento médico.

Todo pasó en las calles 461 E y 13, donde concurrieron efectivos policiales de la seccional local tras recibir un llamado al 911.

Al arribar a ese punto, los agentes se encontraron con un adolescente de 16 años que confesó haber matado a su padrastro, de 36 y nacionalidad boliviana, quien yacía muerto en el dormitorio.

En la escena del crimen los policías secuestraron una cuchilla con la que se cree se cometió el ataque.

Se sabe que entre los diferentes tipos de psicosis, los expertos apuntan a los siguientes: psicosis inducida por el consumo de tóxicos; psicosis reactiva breve; trastorno delirante; psicosis orgánica; esquizofrenia; trastorno bipolar; trastorno esquizoafectivo y depresión psicótica.

 

