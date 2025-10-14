Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert

Así es la boleta única con la que se votará en la Provincia. En la primera columna, la lista libertaria aparece encabezada por Espert / cámara nacional electoral

Con argumentos similares a los de la Junta Electoral bonaerense y la Fiscalía, la Cámara Nacional Electoral desestimó ayer el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las casi 15 millones de boletas únicas de papel (BUP) con las que se votará el próximo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. Para el tribunal, resulta “imposible” cumplir con la pretensión porque ya no hay tiempo. De manera que a la hora de votar, las papeletas que -por primera vez- mostrarán en una sola hoja a todas las fuerzas políticas con sus candidatos llevarán en la columna correspondiente a LLA la foto y nombre de José Luis Espert y no la de Diego Santilli, como quería el Gobierno.

En el tramo final de la campaña, la decisión complica aún más la estrategia del oficialismo, que eligió subir a Santilli del tercer al primer lugar de la lista, en reemplazo de Espert, quien bajó su candidatura tras la imputación por la denuncia que lo vincula con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en una causa por narcotráfico que tramita en los Estados Unidos.

En otras palabras, la BUP mostrará como cabeza de lista de LLA a un candidato que ya no compite, mientras la militancia libertaria deberá llamar a votar por un postulante sin foto y cuyo nombre aparecerá en el tercer puesto de la nómina.

En la resolución de ayer, los camaristas advirtieron que con la incorporación de la boleta única, “el proceso de diseño, aprobación e impresión de la boleta de la elección consta de una serie de actos y etapas procesales, regladas en el Código Electoral Nacional que, en este caso, se encuentra precluida”.

Recordaron que el informe técnico que presentó el Correo estableció que el 16 de octubre es la fecha límite para dar inicio a la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires y que el proceso de reimpresión de las nuevas boletas duraría al menos cinco días.

Por eso el plazo para que fuera materialmente posible cumplir con la reimpresión que, según el Gobierno, hubiera costado más de 12 mil millones de pesos, venció el viernes pasado, un día antes de que el planteo llegara a la Cámara.

Impulsada por el presidente, Javier Milei, la iniciativa de utilizar por primera vez la BUP en los comicios nacionales se le volvió en contra al Gobierno, que respaldó a Espert aún cuando trascendió (y él mismo admitió) una transferencia de Machado a su favor en el año 2020. Hasta que la situación se volvió insostenible y debió renunciar a su candidatura.

Entonces, la decisión de LLA fue reemplazarlo por Santilli. En primera instancia, la justicia electoral rechazó el plan del oficialismo y dijo que el primer lugar le correspondía a Karen Reichardt, pero la Cámara Electoral revirtió aquel fallo.

Triple revés

Ayer, en cambio, los camaristas Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas resolvieron contra el Gobierno. En realidad, aclararon que no iban a dictar fallo alguno porque la cuestión se había vuelto “abstracta”, mientras consideraron que “carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la pretensión formulada en el caso” porque ya no se llegaría a reimprimir las boletas.

“Encontrándose objetivamente acreditada la imposibilidad de dictar una sentencia útil que eventualmente ordene la reimpresión de las boletas de votación del distrito -sin comprometer la regularidad, certeza y realización misma del acto electoral- la cuestión planteada ha perdido virtualidad y, como ya se adelantó, ha devenido abstracta”, reforzaron los magistrados.

De esta manera, se pronunciaron en un sentido similar al que ya lo había hecho el fiscal federal Ramiro González y la Junta Electoral integrada por el juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla; la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan, y el titular de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo.

Pese al costo y a lo ajustado de los plazos electorales, los apoderados libertarios solicitaron actualizar y reimprimir las BUP tras la baja de Espert con argumentos basados en la garantía de “transparencia y el derecho del electorado a elegir informadamente”.

Sin embargo, la Junta Electoral recibió en una audiencia a las distintas agrupaciones políticas que competirán el 26 de octubre y todas, menos la Alianza LLA, coincidieron en que el planteo del partido de Gobierno debía ser rechazado.

Fue allí que los jueces con competencia electoral en la Provincia resolvieron desestimar la solicitud de LLA, advirtiendo que era “material, temporal y jurídicamente inviable” y que implicaría un “precedente de enorme gravedad institucional”.

Lo resuelto por la Junta fue apelado por LLA, que cuestionó “la conducta del propio órgano jurisdiccional, que -con pleno conocimiento de los plazos electorales y de la urgencia que impone el proceso- optó por diferir la resolución del planteo llevando la posibilidad material real al límite de lo efectivamente concretable”.

Pero luego el fiscal dictaminó en el mismo sentido que la Junta y ayer la Cámara Nacional ratificó esa decisión, sin hacer lugar al reclamo del Gobierno y manteniendo la cara del renunciante Espert en las boletas ya impresas.