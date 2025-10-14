"Si no aparecía Bessent, estábamos jodidos", afirmó Melconian

Javier Milei llegó a EE UU y se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca
El economista dijo que el acuerdo anunciado con Estados Unidos sirve para "alargar la vida del mercado cambiario"
El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, aseguró que el acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos que anunció el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, fue para “alargar la vida del mercado cambiario”.
Melconian comparó la situación de la Argentina como la de una persona que se desvanece en la puerta de una clínica, lo ingresan y termina saliendo "con tres stents". "Si no aparecía Bessent terminábamos en devaluación o en algo", afirmó.
“Bessent es un ‘llegué de pedo’. Me caí en la vereda del sanatorio, me metieron adentro y salí con tres stents. Eso fue Bessent. Todo esto terminó en la clínica con tres stents. Más allá del feriado americano, hoy y estos diez días hábiles hasta la elección, ¿cómo iban a ser? Si no hay más vender. Estábamos a la puerta del infarto”, señaló.
“Scott Bessent alargó la vida del mercado cambiario. No se conoce mucho sobre este acuerdo, todavía sigue siendo un tuit que no informa un monto formal ni cuánto y cómo se va a devolver”, indicó el economista.
A pesar de su crítica, el ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri expresó su deseo de que “salga bien” el acuerdo económico con Estados Unidos, pero afirmó que “era el último timbre que le quedaba al Gobierno Nacional”.
“Si no aparecía Bessent, estábamos jodidos. Estos 10 días hábiles estamos a cargo de él”, dijo en relación a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Y agregó: “Si mañana hubiera un cambio de gobierno, esto te deja muy maniatado”.
Javier Milei llegó a EE UU y se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca
"Dólares por las orejas": Milei, antes de verse con Trump
En declaraciones a la prensa, Melconian manifestó que el problema de Argentina es “buscar dólares o tomar deuda para pagar los intereses”, mientras que lo que debería hacer es “acumular reservas”. “El Gobierno, en lugar de vender tiene que comprar dólares para acumular reservas”, detalló y sostuvo que las reservas del Banco Central (BCRA) “siguen siendo negativas” ya que “los activos que posee”, donde se encuentra los desembolsos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "son simultáneamente pasivos”.
“No basta con tener el tipo de cambio adecuado y recuperar la capacidad de exportar y acumular reservas, sino también reactivar el mercado local”, advirtió el expresidente del Banco Nación, y precisó que la industria, el comercio y la construcción “todavía siguen en negativos importantes”.
