Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

"Si no aparecía Bessent, estábamos jodidos", afirmó Melconian

El economista dijo que el acuerdo anunciado con Estados Unidos sirve para "alargar la vida del mercado cambiario"

"Si no aparecía Bessent, estábamos jodidos", afirmó Melconian
14 de Octubre de 2025 | 07:31

Escuchar esta nota

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, aseguró que el acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos que anunció el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, fue para “alargar la vida del mercado cambiario”.

Melconian comparó la situación de la Argentina como la de una persona que se desvanece en la puerta de una clínica, lo ingresan y termina saliendo "con tres stents". "Si no aparecía Bessent terminábamos en devaluación o en algo", afirmó.

“Bessent es un ‘llegué de pedo’. Me caí en la vereda del sanatorio, me metieron adentro y salí con tres stents. Eso fue Bessent. Todo esto terminó en la clínica con tres stentsMás allá del feriado americano, hoy y estos diez días hábiles hasta la elección, ¿cómo iban a ser? Si no hay más vender. Estábamos a la puerta del infarto”, señaló.

“Scott Bessent alargó la vida del mercado cambiario. No se conoce mucho sobre este acuerdo, todavía sigue siendo un tuit que no informa un monto formal ni cuánto y cómo se va a devolver”, indicó el economista.

A pesar de su crítica, el ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri expresó su deseo de que “salga bien” el acuerdo económico con Estados Unidos, pero afirmó que “era el último timbre que le quedaba al Gobierno Nacional”.

“Si no aparecía Bessent, estábamos jodidos. Estos 10 días hábiles estamos a cargo de él”, dijo en relación a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Y agregó: “Si mañana hubiera un cambio de gobierno, esto te deja muy maniatado”.

LE PUEDE INTERESAR

Javier Milei llegó a EE UU y se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca

LE PUEDE INTERESAR

“Dólares por las orejas”: Milei, antes de verse con Trump

En declaraciones a la prensa, Melconian manifestó que el problema de Argentina es “buscar dólares o tomar deuda para pagar los intereses”, mientras que lo que debería hacer es “acumular reservas”. “El Gobierno, en lugar de vender tiene que comprar dólares para acumular reservas”, detalló y sostuvo que las reservas del Banco Central (BCRA) “siguen siendo negativas” ya que “los activos que posee”, donde se encuentra los desembolsos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "son simultáneamente pasivos”.

“No basta con tener el tipo de cambio adecuado y recuperar la capacidad de exportar y acumular reservas, sino también reactivar el mercado local”, advirtió el expresidente del Banco Nación, y precisó que la industria, el comercio y la construcción “todavía siguen en negativos importantes”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Martes de paro docente en escuelas y facultades de La Plata: sobre la hora se sumaron los universitarios

Sin vuelta atrás: se votará con la foto de Espert en la Boleta Única

En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV

Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura

El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
Últimas noticias de Política y Economía

Chivilcoy: el deterioro de los caminos rurales agrava la desconexión con la ciudad

Cañuelas: el Concejo reclama a ABSA que informe los niveles de arsénico en el agua

Un economista reveló cuantos dólares necesita Argentina para dolarizar

Javier Milei llegó a EE UU y se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca
Información General
Nobel de Economía: premiaron a los teóricos de la innovación para el crecimiento
Un informe alerta por el aumento del comercio ilegal en Argentina
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Espectáculos
VIDEO. ¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef: se tiraron un “carpetazo”
VIDEO. ¿Quién ganó La Voz Argentina 2025?
Julia Roberts: “Se está perdiendo el arte de la conversación”
Nico Vázquez y Dai Fernández: un blanqueo con sabor amargo
“Es un mundo más triste”: el emotivo homenaje de Woody Allen a Diane Keaton
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Qué se sabe el chico que mató al padrastro en La Plata para salvar a la madre
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad
Deportes
Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes
Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico
En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV
River igualó la racha negativa que no sufría desde 1982
Riestra empató con Platense y respira River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla