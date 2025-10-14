Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales

Javier Milei llegó a EE UU y se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca
Estuvieron a metros de los familiares de Walter Armand, la víctima del fatídico embiste en 13 y 532. Por una razón probatoria, a pedido de la defensa de la influencer, se acordó una nueva cita para el 28 de octubre
Como estaba previsto, ayer se desarrolló la audiencia preliminar al juicio oral que tendrá en el banquillo de los acusados a Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto” de La Plata, imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, a raíz del trágico embiste ocurrido el 12 de abril del año pasado en 13 y 532, donde perdió la vida el motociclista Rubén Walter Armand, y su amiga Valentina Velázquez, a quien acusan por una prueba ilegal de velocidad, es decir, corría una picada por el centro de la Ciudad y, en ese contexto, se produjo el hecho criminal.
Ambas tienen defensas separadas. Alvite es representada por los abogados Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri, mientras que Velázquez tiene a su lado a Raquel Ponzinibbio, que es una abogada oficial.
Del otro lado, en el bloque acusador, hay que mencionar al fiscal Martín Chiorazzi y a los dos particulares damnificados, en representación de la madre y una de las parejas que tuvo Armand.
Sin embargo, solo hubo una de esas partes estuvo el recinto, ya que la otra adujo un motivo de salud que le impidió acercarse al edificio de los tribunales penales en 8 entre 56 y 57. Se trata de Nieves Zelarrayán, a quien asisten los letrados Fernando Burlando y Fabián Améndola.
La jornada se desarrolló bajo el control técnico del Tribunal II de nuestra ciudad, integrado por Silvia Hoerr (presidenta), Claudio Bernard y Analía Inés Carrillo, y tuvo sus bemoles.
Primero la defensa, a través del doctor Irisarri, planteó dos cuestiones de previo y especial pronunciamiento, que generó el primer cruce.
Según Irisarri, tal como lo ha marcado en la instancia anterior de la causa, en plena instrucción, no pudieron acceder a la totalidad de las pruebas volcadas al sistema informático del Ministerio Público Fiscal, porque se lo impidieron con intención.
Después requirió la unificación de los particulares damnificados, para evitar tener que responder a dos acusaciones y a dos alegatos.
Si bien, respecto del primer punto, Chiorazzi invitó a los defensores a pasar por su despacho y verificar el estado del proceso en su computadora, ya con la palabra de Améndola se escuchó una rotunda negativa, porque entendió que la defensa quiere cambiar de objeto procesal: de investigar a Alvite en un accidente con resultado muerte a analizar el papel que tuvo el fiscal instructor, Fernando Padovan.
Fue Burlando quien pidió la palabra y realizó un encendido discurso en defensa del honor intelectual, calidad humana y profesional de ese funcionario público y hasta empleó la definición de cobardía al hablar de alguien que no estaba presente.
El guante enseguida fue recogido por la defensa, que elevó el tono de voz y, en ese punto, debió intervenir la jueza Hoerr y el juez Bernard para encausar a los letrados.
Hasta tomaron un cuarto intermedio para definir la petición de Irisarri, aunque la decisión al regreso de los magistrados fue que el trámite del expediente continuara tal como estaba previsto, al margen de que decidieron enviar un oficio a la Fiscalía General para exigir que habiliten el acceso completo al expediente digital.
Después empezaron a enumerar las pruebas que se pensaban utilizar, en función de la teoría general del caso, lo que valió otro contrapunto, porque la defensa insistió en tener igualdad de armas con acceso al expediente completo o al menos tener la certeza de que no hay nada oculto que le pueda jugar en contra a sus intereses.
Por eso se determinó una nueva audiencia para el 28 de octubre próximo, a las 9, donde además las partes se comprometieron a mantener charlas privadas para consensuar el material probatorio que se utilizará en el debate.
Por último, cuando la sala se empezó a despejar, quedó el momento para los saludos protocolares y no pasó desapercibido el emocionado abrazo de Felicitas Avite a su amiga Valentina Velázquez. No hubo insultos para ellas, no hubo gritos, no hubo nada. Los familiares de Walter Armand, con todo el dolor a flor de piel al ver en primer plano a las acusadas, mantuvieron siempre un respetuoso silencio. Claro, con la necesidad de que se haga justicia.
Felicitas Alvite, con el pelo oscuro, junto a sus abogados defensores. Al final de la audiencia se fundió en un sentido abrazo con la coimputada Valentina Velázquez / EL DIA
Los familiares de Walter Armand, la víctima del fatídico embiste en 13 y 532, se mantuvieron en pleno silencio en el recinto y todos lucían una remera en su memoria / EL DIA
Valentina Velázquez, la coimputada, afronta cargos por el delito de “prueba ilegal de velocidad”. Tiene una defensora oficial / EL DIA
El fiscal Martín Chiorazzi junto a los abogados de la mamá de Walter Armand: Fernando Burlando y Fabián Améndola / EL DIA
