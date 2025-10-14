Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
En la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se generó una fuerte controversia luego de que la Junta Electoral de la unidad académica impidiera participar en las próximas elecciones de claustros a los egresados de la Tecnicatura Universitaria en Agroecología, carrera aprobada en 2021.
Según denunció Guillermina Ferraris, ingeniera agrónoma y apoderada de la Lista 616 Construcción Colectiva, se trata de una decisión “arbitraria y sin fundamentos académicos ni administrativos” que desconoce la condición de graduados universitarios de quienes cursaron la tecnicatura.
“La problemática es que no dejan votar a graduados de la Tecnicatura en Agroecología, cuando el Estatuto de la UNLP es claro: todos los egresados deben integrar el padrón de graduados”, explicó Ferraris. En ese sentido, recordó que la ordenanza utilizada para justificar la exclusión “confunde el carácter de pregrado con una categoría menor”, cuando en realidad se trata de títulos universitarios habilitantes reconocidos por la propia Universidad.
La Facultad dicta actualmente dos tecnicaturas —Agroecología y Cultivos Protegidos—, y de la primera ya egresaron dos cohortes con unas 70 personas en condiciones de votar. Sin embargo, la Junta Electoral rechazó las solicitudes de empadronamiento de los egresados, según informaron quienes realizaron el planteo.
El conflicto cobró fuerza luego de que la decisión fuera respaldada por el decano, el vicedecano (actual candidato a sucederlo) y los representantes de la Lista 30 – Consenso, mientras que el único voto en contra provino del representante de la Lista 616, agregaron quienes buscan habilitar el voto de los técnicos en Agroecología.
Desde Construcción Colectiva aseguran que esta exclusión “vulnera derechos y contradice los principios democráticos y participativos que deben regir la vida universitaria”. Además, anticiparon que apelarán la medida ante la Junta Electoral General de la UNLP y organizarán asambleas y manifestaciones para exigir la inmediata incorporación de los egresados al padrón.
La situación genera aún más debate si se tiene en cuenta que los egresados de la Tecnicatura en Agroecología han sido reconocidos por su desempeño académico, incluso premiados con el Joaquín V. González que entrega la Municipalidad de La Plata a los mejores promedios de la Universidad.
El reclamo de los graduados de Ciencias Agrarias pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre la representación universitaria.
Las elecciones de claustros universitarios se realizarán el próximo mes. Este diario intentó hablar con autoridades de la facultad, pero al cierre de esta edición no respondieron.
