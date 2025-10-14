¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef Celebrity: se tiraron un “carpetazo”

Martes de paro docente en escuelas y facultades de La Plata: sobre la hora se sumaron los universitarios
El morbo y la expectativa llegaron a su punto máximo en el debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. En un cruce que paralizó la televisión, Wanda Nara, en su rol de conductora, y Maxi López, como flamante participante, se vieron las caras por primera vez en el certamen, y el reencuentro no decepcionó: hubo nervios, chicanas y un "carpetazo" del exfutbolista sobre su vida de casado.
El tenso diálogo comenzó con Wanda, visiblemente nerviosa, rompiendo el hielo. "Ni loca. No. Maxi, viniste, ¿te animaste?", le dijo. A lo que él, reconociendo la presión del momento, respondió: "Me animé. Tengo que decir un nivel de nerviosismo estoy arriba de 100".
Pero el momento más picante llegó cuando Wanda le preguntó por sus habilidades culinarias. "Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás o no cocinás?", indagó la conductora. La respuesta de Maxi fue un dardo directo a su pasado en común: "Estuve casado una vez y era todo congelado", lanzó, provocando una risa incómoda en el estudio.
“Ahora no solo el jurado, sino también esta Wanda. Ahora sí”, cerró Maxi.
Previo al debut, la propia conductora había anticipado la dinámica que se vería en pantalla. "Fue un personaje difícil que estuviera acá, vive afuera. Todo nuestro entorno sabe nuestra forma de ser, y yo con él siempre tuve esta relación de hacer chistes y bromas… tuvimos nuestras peleas, obviamente, pero la relación está como cuando éramos jóvenes", confesó Wanda en una entrevista con el noticiero de Telefe.
Maxi López viajó solo a la Argentina para este desafío, dejando en Europa a su actual pareja, Daniela Christiansson, quien está embarazada. La participación del exfutbolista en el reality conducido por su exesposa promete ser uno de los condimentos más explosivos de la temporada, con una mezcla de competencia, humor y viejos rencores servidos en el prime time.
