Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos

¡Morbo total! El cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef Celebrity: se tiraron un “carpetazo”

14 de Octubre de 2025 | 08:10

Escuchar esta nota

El morbo y la expectativa llegaron a su punto máximo en el debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. En un cruce que paralizó la televisión, Wanda Nara, en su rol de conductora, y Maxi López, como flamante participante, se vieron las caras por primera vez en el certamen, y el reencuentro no decepcionó: hubo nervios, chicanas y un "carpetazo" del exfutbolista sobre su vida de casado.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. ¿Quién ganó La Voz Argentina 2025?

El tenso diálogo comenzó con Wanda, visiblemente nerviosa, rompiendo el hielo. "Ni loca. No. Maxi, viniste, ¿te animaste?", le dijo. A lo que él, reconociendo la presión del momento, respondió: "Me animé. Tengo que decir un nivel de nerviosismo estoy arriba de 100".

Pero el momento más picante llegó cuando Wanda le preguntó por sus habilidades culinarias. "Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás o no cocinás?", indagó la conductora. La respuesta de Maxi fue un dardo directo a su pasado en común: "Estuve casado una vez y era todo congelado", lanzó, provocando una risa incómoda en el estudio.

“Ahora no solo el jurado, sino también esta Wanda. Ahora sí”, cerró Maxi.

"La relación está como cuando éramos jóvenes"

Previo al debut, la propia conductora había anticipado la dinámica que se vería en pantalla. "Fue un personaje difícil que estuviera acá, vive afuera. Todo nuestro entorno sabe nuestra forma de ser, y yo con él siempre tuve esta relación de hacer chistes y bromas… tuvimos nuestras peleas, obviamente, pero la relación está como cuando éramos jóvenes", confesó Wanda en una entrevista con el noticiero de Telefe.

Maxi López viajó solo a la Argentina para este desafío, dejando en Europa a su actual pareja, Daniela Christiansson, quien está embarazada. La participación del exfutbolista en el reality conducido por su exesposa promete ser uno de los condimentos más explosivos de la temporada, con una mezcla de competencia, humor y viejos rencores servidos en el prime time.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Martes de paro docente en escuelas y facultades de La Plata: sobre la hora se sumaron los universitarios

Sin vuelta atrás: se votará con la foto de Espert en la Boleta Única

En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV

Desplome del dólar y euforia en los mercados

El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
Últimas noticias de Espectáculos

VIDEO. ¿Quién ganó La Voz Argentina 2025?

Julia Roberts: “Se está perdiendo el arte de la conversación”

Nico Vázquez y Dai Fernández: un blanqueo con sabor amargo

“Es un mundo más triste”: el emotivo homenaje de Woody Allen a Diane Keaton
Información General
Nobel de Economía: premiaron a los teóricos de la innovación para el crecimiento
Un informe alerta por el aumento del comercio ilegal en Argentina
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Deportes
Gimnasia echó a Alejandro Orfila y Fernando Zaniratto dirigirá el clásico ante Estudiantes
Estudiantes: el panorama de lesiones en las vísperas del clásico
En su último ensayo, Argentina cierra ante Puerto Rico: formaciones, hora y TV
River igualó la racha negativa que no sufría desde 1982
Riestra empató con Platense y respira River
La Ciudad
Se define el Súper Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y un auto 0Km o $20.000.000
Martes de paro docente en escuelas y facultades de La Plata: sobre la hora se sumaron los universitarios
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
El comercio local, en caída libre: ventas bajas a pesar de precios estables
Taxistas acorralados por bajas recaudaciones
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Qué se sabe el chico que mató al padrastro en La Plata para salvar a la madre
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla