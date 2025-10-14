Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba

Matías Sebastián Palacios (49) es una pieza clave en la trama de espanto que tiene como principal sospechoso a Pablo Laurta (39), el hombre acusado de asesinar a tiros a su ex pareja y a su ex suegra en Córdoba para poder llevarse a su hijo de 5 años, con quien tenía planes de cruzar a Uruguay, aunque no lo logró. Es que Palacios sería quien lo trasladó desde Concordia al lugar de la masacre y de quien nada se sabe desde el pasado 7 de octubre. Al menos hasta ayer, que surgió una noticia espeluznante: la aparición en esa misma ciudad de un cuerpo desmembrado en cercanías del arroyo Yeruá.

Entre los restos, se indicó, faltaban la cabeza y las extremidades, lo que dificulta las tareas de identificación.

El propio ministro de Seguridad Néstor Roncaglia no descartó esa posibilidad, aunque pidió prudencia.

Roncaglia precisó que .el hallazgo se dio porque un policía percibió el fuerte olor de la putrefacción de los restos, que estaban en una bolsa.

Aunque todavía faltan estudios post mortem, como un examen de ADN, el funcionario de Entre Ríos aseguró que “la última vez que se observa al detenido, al homicida, fue en una estación de servicio donde carga combustible y el auto era conducido por él, o sea que ya Martín no estaba”.

“Por eso ese radio de búsqueda”, agregó sobre el operativo que culminó el domingo cerca del arroyo Yeruá, en el camino que une Concordia con General Campos.

“Hoy -por ayer- estuvimos viendo dónde se centralizó: este es un camino vecinal, muy poco transitado, pero era una de las posibilidades y bueno, se detectó el olor... el olor de la putrefacción humana es muy terrible y el oficial que pasó sintió el olor y, bueno, era de una bolsa con los restos humanos”, describió el ministro.

Roncaglia precisó que la Departamental de Concordia se puso en contacto con la Policía de Uruguay y así salió a la luz que Laurta había alquilado una cabaña en su país de origen.

“Esta persona del lado de Uruguay alquiló una cabaña y tiene su vehículo parado ahí. Evidentemente fue un un plan criminal. Lo planificó todo: cruzó en una piragüa el río Uruguay, la escondió cerca de Puerto Yeruá y fue secuestrada”, detalló.

Roncaglia aseguró que “evidentemente, su derrotero iba a ser Gualeguaychú, Puerto Yeruá y cruzar nuevamente a Uruguay”, pero el plan de Laurta se vio interrumpido el domingo pasado, cuando personal de la Policía de Entre Ríos y de Córdoba lo localizaron en un hotel de Concordia, su última parada antes de volver a Uruguay con su hijo.

Ayer la Policía entrerriana confirmó el hallazgo de la billetera del conductor del Toyota Corolla blanco, en la habitación del hotel Berlín de Gualeguaychú, donde se alojó el uruguayo con su hijo, luego de escapar de la escena del doble femicidio.

Por eso se realizaron las pericias en la habitación del hotel donde fue apresado Laurta.

Entre los restos no estaban la cabeza ni las extremidades. Aguardan peritajes para despejar dudas

Personal de Policía Científica trabajó en el levantamiento de huellas, análisis de rastros y dispositivos electrónicos, además del cuaderno hallado, que podría aportar datos sobre el chofer desaparecido.

Mientas tanto, ahora se dirimirá la competencia de toda la causa, ya que el homicidio de Palacio, por el que ya fue acusado, es previo al doble femicidio de Luna y Mariel.

“Hay una conexidad porque todo obedeció a un plan. Es clarito el matar a alguien para ocultar otro delito o delito futuro, porque era un derrotero hasta Córdoba, en su plan criminal, siempre pensando en matar a las mujeres y extraer a su hijo“, cerró Roncaglia.

Como se explicó, desde el 7 de octubre pasado, el paradero de Palacio era un misterio.

Ese día, se encontró en la terminal de ómnibus de Concordia con Laurta. El presidente de “Varones Unidos” lo saludó como si ya lo conociera y guardó un bolso en el baúl de su Toyota Corolla blanco. Tenía que llevarlo a Santa Fe, un viaje por el que el pasajero ofreció 1 millón y medio de pesos.

Fuentes del caso indicaron que, luego de salir de la terminal, el Toyota Corolla se dirige hacia el sur y luego toma la ruta 22, con dirección a la localidad de Federal, hacia el oeste.

Sin embargo, gira y regresa hacia la autovía ruta 14. A la altura de la localidad de Estancia Grande, sale de la ruta y se mete en un camino de ripio. Por caminos secundarios sigue hasta llegar a General Campos.

Para el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Pablo Laurta actuó en base a una planificación

En ese punto, sale hacia la ruta 18 (que atraviesa Entre Ríos en forma perpendicular) y retoma el camino hacia el oeste, en sentido a Córdoba, donde el rastro se pierde.

El sábado por la mañana, en Córdoba, fueron asesinadas a tiros Luna Giardina, de 26 años, y su madre, Mariel Zamudio, de 54. El presunto autor es Pablo Laurta, un uruguayo con denuncias por violencia familiar, la más reciente se registró a comienzos de este año.

En la requisa del hotel en el que se alojó Laurta junto a P., los detectives además secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con dos cargadores y municiones, más de cinco teléfonos celulares y varios chips distribuidos entre la cama y una mochila negra.

También hallaron un disco rígido externo, una importante suma de dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares dentro de una valija azul, una mira telescópica y un collar de perlas dentro de un estuche.