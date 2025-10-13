La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de boletas en Provincia y se mantiene la foto de Espert
La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión de boletas en Provincia y se mantiene la foto de Espert
VIDEO. Otro capítulo de violencia en el fútbol amateur de La Plata: un partido del Senior terminó a las piñas
Orfila, cuestionado en la previa del clásico: el entrenador perdió respaldo y su continuidad está en duda
El hombre asesinado por el hijo de su expareja en La Plata tenía un frondoso prontuario: los detalles
Los docentes universitarios se unen al paro y mañana tampoco habría clases en las Facultades
VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"
Fuerte choque en Camino Centenario: una motociclista herida tras impactar contra una camioneta
Las fotos del rehén con vínculos en La Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad
Javier Milei partió rumbo a Washington: "Nos van a salir los dólares por las orejas"
Fuerte caída del dólar oficial y el blue en la apertura de la semana tras la intervención de EE.UU.
Promueven en el Concejo de La Plata un programa de muralismo y arte urbano
Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos
¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo y la Justicia investiga si se trata del remisero desaparecido
VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales
El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata
El relato de uno de los rehenes argentinos liberado por Hamas: "No sabés lo que pasamos acá"
Día del psicólogo y psicóloga: de profesión castigada a una de las más elegidas en La Plata
En Guernica, una verduleria "viral" por sus precios fue clausurada: denuncian un cierre arbitrario
Cuenta DNI anunció una explosiva tasa de interés para plazos fijos: ¿cuánto pueden rendir tus ahorros?
El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
Reconocen a Don Miguel Ignomiriello como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia
The Wall Street Journal cuestiona el rescate de Argentina y pide dolarización, antes del viaje de Milei a EE UU
Acuerdo YPF-Eni: Horacio Marín proyecta el ingreso de US$300 mil millones en exportaciones y 50.000 empleos
Doble femicidio en Córdoba: encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Entrega de equipamiento y puesta en valor de una escuela de Olmos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo episodio de violencia en el fútbol amateur de La Plata volvió a manchar una jornada deportiva. Un partido de la categoría Senior entre Unidos de Olmos y ADIP terminó de la peor manera: ambos planteles se agarraron a trompadas y el cotejo fue suspendido.
Los futbolistas y los demás integrantes de las delegaciones se trenzaron en una pelea que tuvo piñas, patadas y corridas. Tras varios minutos de tensión y amenazas, la trifulca cesó tras la intervención de jugadores y allegados.
El encuentro se disputaba en el predio de Unidos de Olmos, donde una porción de hinchas amenazaban a los futbolistas y allegados del conjunto rival, el club ADIP de Gonnet. Las imágenes de la brutal pelea causaron un enorme repudio en la comunidad local y se reclamaron sanciones ejemplificadoras.
Cabe destacar que desde hace ya varias semanas se suceden hechos de violencia que ensucian el sentido de la competencia. En las categorías mayores, como también en las formativas, las escenas se repiten con el correr de los fin de semanas y pareciera no tener solución. El pasado fin de semana, en otro hecho repudiable, un padre agredió a un árbitro durante un partido de fútbol infantil.
En este último caso, según pudo saber Diario EL DIA, se radicó una denuncia. Poco antes de recibir el golpe de puño, la víctima había sacado la tarjeta roja por las reacciones previas que derivaron en una acalorada discusión y el agresor le dio paso a la violencia física. Tras ello, sucedió una extrema y ejemplar sanción al padre como fue la "prohibición de por vida de ingreso al predio y a cualquier actividad relacionada con nuestra solidaridad y acompañamiento al árbitro que fue víctima de esta situación".
En Berisso, semanas atrás, ocurrió un hecho de similares características en la -paradójica- Liga Amistad. Durante un partido de Quinta División entre Barrio Obrero (Berisso) y San José (Ensenada), se desató una secuencia de violencia que dejó estampas duras: corridas, piedrazos, heridas, sangre y jóvenes en el centro de la escena.
LE PUEDE INTERESAR
El hombre asesinado por el hijo de su expareja en La Plata tenía un frondoso prontuario: los detalles
Según los testigos, hubo piedrazos, carreras desesperadas tratando de escapar del caos, y menores heridos; hasta un entrenador terminó con la mano ensangrentada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí