Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

Otro capítulo de violencia en el fútbol amateur de La Plata: un partido del Senior terminó a las piñas

13 de Octubre de 2025 | 18:18

Escuchar esta nota

Un nuevo episodio de violencia en el fútbol amateur de La Plata volvió a manchar una jornada deportiva. Un partido de la categoría Senior entre Unidos de Olmos y ADIP terminó de la peor manera: ambos planteles se agarraron a trompadas y el cotejo fue suspendido. 

Los futbolistas y los demás integrantes de las delegaciones se trenzaron en una pelea que tuvo piñas, patadas y corridas. Tras varios minutos de tensión y amenazas, la trifulca cesó tras la intervención de jugadores y allegados.

El encuentro se disputaba en el predio de Unidos de Olmos, donde una porción de hinchas amenazaban a los futbolistas y allegados del conjunto rival, el club ADIP de Gonnet. Las imágenes de la brutal pelea causaron un enorme repudio en la comunidad local y se reclamaron sanciones ejemplificadoras. 

Cabe destacar que desde hace ya varias semanas se suceden hechos de violencia que ensucian el sentido de la competencia. En las categorías mayores, como también en las formativas, las escenas se repiten con el correr de los fin de semanas y pareciera no tener solución. El pasado fin de semana, en otro hecho repudiable, un padre agredió a un árbitro durante un partido de fútbol infantil.  

En este último caso, según pudo saber Diario EL DIA, se radicó una denuncia. Poco antes de recibir el golpe de puño, la víctima había sacado la tarjeta roja por las reacciones previas que derivaron en una acalorada discusión y el agresor le dio paso a la violencia física. Tras ello, sucedió una extrema y ejemplar sanción al padre como fue la "prohibición de por vida de ingreso al predio y a cualquier actividad relacionada con nuestra solidaridad y acompañamiento al árbitro que fue víctima de esta situación". 

En Berisso, semanas atrás, ocurrió un hecho de similares características en la -paradójica- Liga Amistad. Durante un partido de Quinta División entre Barrio Obrero (Berisso) y San José (Ensenada), se desató una secuencia de violencia que dejó estampas duras: corridas, piedrazos, heridas, sangre y jóvenes en el centro de la escena.

LE PUEDE INTERESAR

El hombre asesinado por el hijo de su expareja en La Plata tenía un frondoso prontuario: los detalles

LE PUEDE INTERESAR

Fuerte choque en Camino Centenario: una motociclista herida tras impactar contra una camioneta

Según los testigos, hubo piedrazos, carreras desesperadas tratando de escapar del caos, y menores heridos; hasta un entrenador terminó con la mano ensangrentada.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

Los docentes universitarios se unen al paro y mañana tampoco habría clases en las Facultades

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias

Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos

Las fotos del rehén con vínculos en La Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
Últimas noticias de Policiales

El hombre asesinado por el hijo de su expareja en La Plata tenía un frondoso prontuario: los detalles

Fuerte choque en Camino Centenario: una motociclista herida tras impactar contra una camioneta

Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo y la Justicia investiga si se trata del remisero desaparecido

VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"
Información General
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
Espectáculos
VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales
Nico Vázquez rompió el silencio y contó todo sobre su relación con Dai Fernández: "Es la realidad"
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”
La Ciudad
13/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Principio de paz entre Israel - Palestina, se viene el clásico platense y Día del Psicólogo
Promueven en el Concejo de La Plata un programa de muralismo y arte urbano
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Los docentes universitarios se unen al paro y mañana tampoco habría clases en las Facultades
Entrega de equipamiento y puesta en valor de una escuela de Olmos
Deportes
Orfila, cuestionado en la previa del clásico: el entrenador perdió respaldo y su continuidad está en duda
Reconocen a Don Miguel Ignomiriello como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla