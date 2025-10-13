Otro capítulo de violencia en el fútbol amateur de La Plata: un partido del Senior terminó a las piñas

Un nuevo episodio de violencia en el fútbol amateur de La Plata volvió a manchar una jornada deportiva. Un partido de la categoría Senior entre Unidos de Olmos y ADIP terminó de la peor manera: ambos planteles se agarraron a trompadas y el cotejo fue suspendido.

Los futbolistas y los demás integrantes de las delegaciones se trenzaron en una pelea que tuvo piñas, patadas y corridas. Tras varios minutos de tensión y amenazas, la trifulca cesó tras la intervención de jugadores y allegados.

El encuentro se disputaba en el predio de Unidos de Olmos, donde una porción de hinchas amenazaban a los futbolistas y allegados del conjunto rival, el club ADIP de Gonnet. Las imágenes de la brutal pelea causaron un enorme repudio en la comunidad local y se reclamaron sanciones ejemplificadoras.

Cabe destacar que desde hace ya varias semanas se suceden hechos de violencia que ensucian el sentido de la competencia. En las categorías mayores, como también en las formativas, las escenas se repiten con el correr de los fin de semanas y pareciera no tener solución. El pasado fin de semana, en otro hecho repudiable, un padre agredió a un árbitro durante un partido de fútbol infantil.

En este último caso, según pudo saber Diario EL DIA, se radicó una denuncia. Poco antes de recibir el golpe de puño, la víctima había sacado la tarjeta roja por las reacciones previas que derivaron en una acalorada discusión y el agresor le dio paso a la violencia física. Tras ello, sucedió una extrema y ejemplar sanción al padre como fue la "prohibición de por vida de ingreso al predio y a cualquier actividad relacionada con nuestra solidaridad y acompañamiento al árbitro que fue víctima de esta situación".

En Berisso, semanas atrás, ocurrió un hecho de similares características en la -paradójica- Liga Amistad. Durante un partido de Quinta División entre Barrio Obrero (Berisso) y San José (Ensenada), se desató una secuencia de violencia que dejó estampas duras: corridas, piedrazos, heridas, sangre y jóvenes en el centro de la escena.

Según los testigos, hubo piedrazos, carreras desesperadas tratando de escapar del caos, y menores heridos; hasta un entrenador terminó con la mano ensangrentada.