Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Política y Economía |CRÍTICAS AL PLAN ECONÓMICO

Cavallo pide la apertura total del cepo cambiario

El exministro criticó el manejo monetario y dijo que Milei “seguirá apelando a culpar a la herencia recibida y al riesgo ‘kuka’”

Cavallo pide la apertura total del cepo cambiario

El exministro le aconseja al Gobierno dejar que el tipo de cambio flote

2 de Octubre de 2025 | 02:53
Edición impresa

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, apuntó contra el programa económico del Gobierno por el “manejo monetario y cambiario”. A su vez, el economista pidió por la liberación total del cepo, algo que estima ocurrirá luego de las elecciones de octubre, por acuerdos políticos y que el Banco Central compre reservas.

En un extenso análisis que publicó en su blog personal, Cavallo atribuyó al “manejo monetario y cambiario” como principal responsable de la situación económica actual y sostuvo que el oficialismo “seguirá apelando a culpar a la herencia recibida y al riesgo ‘kuka’”.

En su último artículo, titulado “De aquí al 26 de octubre y después…”, Domingo Cavallo ofreció un balance crudo de la situación económica bajo Javier Milei y lanzó un conjunto de advertencias y comparaciones históricas que buscan iluminar la coyuntura.

Lejos de especular sobre el resultado electoral del próximo 26 de octubre, Cavallo colocó la lupa en lo que considera el verdadero desafío: definir un rumbo económico que evite repetir errores y permita a la Argentina acercarse hacia 2027 con estabilidad y crecimiento, como ocurrió tras el Plan de Convertibilidad en 1991.

Y entre las sugerencias más importantes, el exministro le aconseja al Gobierno nacional dejar que el tipo de cambio flote.

El primer diagnóstico de Cavallo apunta al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien reconoce habilidad para evitar sobresaltos con maniobras financieras de corto plazo. La más reciente (la eliminación transitoria de retenciones) generó un ingreso extraordinario de U$S7.000 millones en apenas tres días, lo que permitió acumular reservas y contener el dólar.

Pero Cavallo advierte que ese alivio es fugaz y costoso: impacto fiscal de más de U$S1.000 millones de pérdida para las arcas públicas. Efectos distorsivos porque tanto los productores argentinos como los estadounidenses quedaron descontentos. Reversión rápida: el dólar comenzó a repuntar apenas días después de la medida.

El problema de fondo, subraya, es que este tipo de “trucos” debilitan la confianza en las reglas de juego y dejan secuelas de mayor inestabilidad futura.

Otro punto neurálgico del texto es la interpretación del respaldo de Donald Trump. Cavallo sostiene que el apoyo del expresidente estadounidense no debe confundirse con una validación del plan económico libertario. Según él, el vínculo se basa en afinidades ideológicas y políticas (anti-woke, anti-China) más que en un compromiso real con la estabilidad argentina.

De hecho, recuerda que Trump siempre rechazó el uso de dinero de los contribuyentes norteamericanos para rescatar a terceros países.

LEA TAMBIÉN

Sigue la tormenta: dólar y riesgo país se disparan
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno aguanta la ofensiva opositora contra Espert en Diputados

La caída de “Pequeño J”: una novia asustada y narcos en la mira

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata

Todo sube en La Plata: la inflación de septiembre fue del 2,4% y desde junio van 3 meses en alza

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

Sorpresiva denuncia a AFA y CONMEBOL por "doping colectivo" en Estudiantes - Flamengo

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Dolor en La Plata por la muerte de una docente del Colegio Nacional

Arrancó el "apagón" de choferes de Didi, Uber y Cabify de La Plata: hasta qué hora no funcionarán las app

Reclaman a IOMA una deuda de $5 mil millones

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error
Últimas noticias de Política y Economía

Nuevo respaldo de Bessent al Gobierno: dijo que trabajan en un swap y que "no estamos poniendo dinero en Argentina"

Bullrich le pidió a Espert que "vuelva a los medios y conteste claro"

Mar del Plata será sede del eCommerce Go 2025, el evento federal de la economía digital

Junín debatirá el balizamiento del Aeródromo para habilitar vuelos nocturnos
Información General
Por qué no hay que besar a los perros en la boca: preocupa el avance de la hidatidosis, una enfermedad que puede ser grave
Ciencia vs astrología: se desató la guerra por la presencia de Ludovica Squirru en el Planetario
Las ruinas de Varsovia y el fin del Alzamiento: la insurrección que desafió a los nazis y conmovió al mundo
Día de la Madre: cuándo cae en 2025 y la influencia religiosa de su celebración
Aerolíneas Argentinas activó un 20% de descuento en vuelos domésticos: hasta cuándo dura y cómo comprar
Deportes
Colapinto pone primera este viernes en las pruebas del Gran Premio de Singapur: el cronograma
Sorpresiva denuncia a AFA y CONMEBOL por "doping colectivo" en Estudiantes - Flamengo
"Vos sos 50 mil veces mejor que yo": Poletti reconoció a Andújar como el mejor arquero en la historia de Estudiantes
Ezequiel Piovi: “Hay un gran plantel para pelear el torneo”
Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error
Espectáculos
Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina
Mercedes Moran destrozó a Guillermo Francella y lo tildó de "simplista": "Quedó en evidencia como piensa"
Se supo: Pato Galmarini reveló los inicios de su amor con Moria Casán y el lugar dónde la enamoró
Ángel de Brito fulminó Rodrigo Lussich: "Es un envidioso, está obsesionado conmigo"
“Toilette de la herida”: Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina
Policiales
¿Quién era el joven encontrado sin vida en Berisso tras desaparecer en el Río de la Plata?
Un avión de la Fuerza Aérea parte a Perú para traer a Ozorio, "mano derecha" de Pequeño J
Megaoperativo antidrogas en La Plata: 18 allanamientos, seis detenidos y un arsenal incautado
Conmoción en Berisso: encontraron el cuerpo de un joven desaparecido en el Río de la Plata
La caída de “Pequeño J”: una novia asustada y narcos en la mira

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla