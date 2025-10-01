Comenzó en La Plata el segundo juicio por un viejo crimen de un mecánico en Villa Elvira

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata dio inicio este martes al segundo juicio oral por el homicidio de Raúl Alejandro Rosner Moriñigo, un mecánico de 55 años asesinado en su taller de Villa Elvira durante un violento asalto ocurrido en julio de 2014.

El nuevo proceso tiene en el banquillo a Sergio Ezequiel Casusa, señalado como uno de los coautores del hecho y acusado bajo la figura de homicidio en ocasión de robo. Se trata de un sospechoso que permaneció prófugo varios años y que ahora enfrenta a la Justicia tras haber sido capturado.

En marzo de 2019, por el crimen del mecánico ya habían sido condenados en un juicio anterior, Orlando Fabián Ojeda y Emilio Nicolás Featherson, considerados partícipes directos en el ataque. Con la llegada de Casusa a los tribunales, la Justicia busca cerrar definitivamente la causa y establecer las responsabilidades que aún quedaban pendientes.

En la primera audiencia, la fiscalía presentó pruebas que vinculan al imputado con el hecho como declaraciones de testigos presenciales, reconocimientos en rueda de personas, pericias balísticas sobre la pistola Bersa Thunder 9 mm usada en el ataque, elementos secuestrados en la escena y prendas vinculadas a los agresores.

El debate oral está a cargo de los jueces Cecilia Sanucci, Hernán Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo, quienes deberán evaluar la responsabilidad de Casusa en el crimen.

La familia de Rosner Moriñigo, que lleva más de una década esperando justicia plena, acompaña el proceso con la esperanza de que este segundo juicio logre esclarecer el rol de todos los implicados y ponga fin a una larga espera marcada por el dolor y la impunidad.

El hecho

El 12 de julio de 2014, cerca del mediodía, un grupo de delincuentes ingresó al taller de Rosner Moriñigo, ubicado en avenida 7 entre 80 y 80 bis. Según la investigación, buscaban una suma de dinero que el mecánico planeaba usar para comprar un terreno.

Durante el asalto, la víctima intentó resistirse y fue baleada en el abdomen. Pese a ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín, falleció pocas horas después.