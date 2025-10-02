Las explicaciones del CEO de Globant por el derrumbe

Martín Migoya, cofundador y CEO del unicornio argentino Globant, minimizó el derrumbe de las acciones que sufre la empresa, y afirmó que “los resultados, del otro lado, tarde o temprano llegan”.

“Vos ves la acción de Globant y ves una cosa, pero después ves lo que nosotros estamos haciendo adentro de Globant, y cuando vos haces las cosas bien intrínsecamente, los resultados del otro lado, tarde o temprano, llegan”, señaló el empresario durante el foro anual de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP). “Desde 2022 vivimos sumergidos en una situación distópica en la cual todos empezaron a hablar de la máquina reemplazando al ser humano”, sostuvo Migoya y citó un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que señala que el 95% de la implementación en Inteligencia Artificial (IA) “está fallando por falta de equipos adecuados”.

Según indicó el portal Bloomberg, la acción de Globant es el segundo papel argentino con el desempeño más bajista del año.