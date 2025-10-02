Jueves primaveral en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?

La primavera en La Plata y alrededores sigue con buenas condiciones y temperaturas en ascenso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo parcialmente nublado entre la mañana y la noche, pasando por algo nublado en la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 11 grados de mínima y 24 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El viernes que se presentaría también con nubosidad variable durante el día y cielo despejado en la noche; junto a marcas térmicas de entre 13 y 26 grados.

Para el sábado, en el inicio del fin de semana, se espera todavía buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; y temperaturas de entre 16 y 28 grados.