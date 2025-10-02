Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad |UNA ASOCIACIÓN ASEGURÓ QUE UN 30% DE LOS CHICOS NO PUEDE IR A LA ESCUELA

Discapacidad: entre coberturas en baja y escolaridad que se pierde

Organizaciones advirtieron atrasos en el pago a prestadores. En la Ciudad advierten por el cierre de centros terapéuticos

2 de Octubre de 2025 | 03:35
Edición impresa

Una multitud se concentró ayer por la tarde en la esquina de 7 y 50 con un premisa clara y concisa: “Emergencia en discapacidad. No al ajuste”. Lo hicieron en el marco de la Marcha Federal por la Discapacidad -que tuvo una convocatoria previa más temprano en Plaza de Mayo- con el propósito colectivo de la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793).

Para entender la profundidad de la problemática hay que analizar la convergencia de dos escenarios.

Escenario uno. La Ley de Emergencia en Discapacidad, de reciente sanción y veto frustrado básicamente declara la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2027. La norma busca establecer compensaciones económicas a prestadores y asignaciones, regularización de pagos y actualización de aranceles, reforma en el sistema de pensiones contributivas y fortalecimiento de los centros de días, entre otras cuestiones.

La Ley fue aprobada el 10 de junio por el Senado pero vetada el 4 de agosto por el Gobierno Nacional la vetó. ¿Que pasó? Tanto la Cámara de Diputados como el Senado volvieron a la carga y anularon el veto. La Ley salió pero -aquí radica el problema actual- en el decreto de promulgación del Gobierno Nacional se advierte que la ejecución queda suspendida hasta que el Congreso no indique cuáles son las partidas presupuestarias. En pocas palabras, se “freezó” la ley.

FamiliasTEA y Sin Barreras se manifestaron en 7 y 50 / César Santoro

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Día del Encargado: los porteros de La Plata, entre nuevos desafíos y el estigma "Francella"

LE PUEDE INTERESAR

Condena por la venta de terrenos en las redes

Escenario dos. Según la Dirección de Acceso e Inclusión en Salud provincial, en la ciudad habitan 16.890 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), es decir, personas afectadas por la suspensión de la Ley. A eso, hay que sumar prestadores y profesionales médicos de la Ciudad, específicamente los acompañantes terapéuticos.

Mariana Cappelli, integrante de “Sin Barreras La Plata” y presidenta de Instituto Platense de Asistencia para Ciegos y disminuidos visuales, le dijo a EL DIA: “Están cerrando centros de día, hogares, centros educativos terapéuticos. Ir a un psiquiatra sale 25 mil pesos como mínimo y a eso hay que sumarle la medicación y más”.

En tanto, Débora Barani, presidenta de “FamiliasTea La Plata, Berisso y Ensenada” e integrante de “Sin Barreras” dijo que “los acompañantes tienen un retraso de pago de 180 días. Entonces, muchos de los chicos no pueden asistir al colegio sin acompañantes. ¿El resultado? Un 30 por ciento de chicos con discapacidad de la Ciudad no están siendo escolarizados”.

Además, expresó que 9 de cada 10 familias con personas con discapacidad, son monoparentales cuya cabeza es la madre: “Son las que se hacen cargo de sus hijos. Muchas han tenido que renunciar o dejar de estudiar para poder asistirlos”.

Nancy Alarcón, secretaria de discapacidad de la CTA Autónoma de Buenos Aires, manifestó: “Quitaron las pensiones no contributivas y muchas personas se quedaron sin la poca ayuda que tenían”.

 

“Acompañantes tienen un retraso de pago de 180 días. Entonces, los chicos no pueden asistir al colegio”.

Débora Barani,
Presidenta de FamiliasTEA La Plata y referente en Sin Barreras La Plata

 

EN LA CIUDAD

Graciela Barros es viuda, tiene una hija con discapacidad y su obra social es Iosfa (de las Fuerzas Armadas y de Seguridad). Desde el año pasado a la actualidad, notó el recorte de las prestaciones del servicio médico.

Su hija asiste a un Centro de Día en la Ciudad que hasta el momento tiene cobertura pero persiste el miedo del cese: “En cualquier momento me quedo sin centro de día. Tiene talleres de psicólogos y psiquiatras pero no sé hasta cuándo”.

Graciela expresó que “tiene la suerte” de que su hija dejó de tomar medicamentos pero que, si urge la necesidad, no podría comprarlos. “En diciembre la tengo que llevar al cirujano por un problema en la espalda, pero la obra social dejó de funcionar en todas las clínicas. ¿A dónde voy a ir entonces?”, cerró.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno aguanta la ofensiva opositora contra Espert en Diputados

La caída de “Pequeño J”: una novia asustada y narcos en la mira

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata

Todo sube en La Plata: la inflación de septiembre fue del 2,4% y desde junio van 3 meses en alza

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

Sorpresiva denuncia a AFA y CONMEBOL por "doping colectivo" en Estudiantes - Flamengo

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Dolor en La Plata por la muerte de una docente del Colegio Nacional

Arrancó el "apagón" de choferes de Didi, Uber y Cabify de La Plata: hasta qué hora no funcionarán las app

Reclaman a IOMA una deuda de $5 mil millones

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error
Últimas noticias de La Ciudad

Los universitarios de La Plata se movilizan al Congreso en rechazo al veto de Milei

Subas en los precios de los alimentos: "Los mayoristas primero aumentan y después te ofrecen las promos"

Arrancó el "apagón" de choferes de Didi, Uber y Cabify de La Plata: hasta qué hora no funcionarán las app

Una esquina de Tolosa con olores nauseabundos y calles manchadas por un desborde cloacal
Espectáculos
Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina
Mercedes Moran destrozó a Guillermo Francella y lo tildó de "simplista": "Quedó en evidencia como piensa"
Se supo: Pato Galmarini reveló los inicios de su amor con Moria Casán y el lugar dónde la enamoró
Ángel de Brito fulminó Rodrigo Lussich: "Es un envidioso, está obsesionado conmigo"
“Toilette de la herida”: Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina
Deportes
Colapinto pone primera este viernes en las pruebas del Gran Premio de Singapur: el cronograma
Sorpresiva denuncia a AFA y CONMEBOL por "doping colectivo" en Estudiantes - Flamengo
"Vos sos 50 mil veces mejor que yo": Poletti reconoció a Andújar como el mejor arquero en la historia de Estudiantes
Ezequiel Piovi: “Hay un gran plantel para pelear el torneo”
Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error
Información General
Por qué no hay que besar a los perros en la boca: preocupa el avance de la hidatidosis, una enfermedad que puede ser grave
Ciencia vs astrología: se desató la guerra por la presencia de Ludovica Squirru en el Planetario
Las ruinas de Varsovia y el fin del Alzamiento: la insurrección que desafió a los nazis y conmovió al mundo
Día de la Madre: cuándo cae en 2025 y la influencia religiosa de su celebración
Aerolíneas Argentinas activó un 20% de descuento en vuelos domésticos: hasta cuándo dura y cómo comprar
Policiales
¿Quién era el joven encontrado sin vida en Berisso tras desaparecer en el Río de la Plata?
Un avión de la Fuerza Aérea parte a Perú para traer a Ozorio, "mano derecha" de Pequeño J
Megaoperativo antidrogas en La Plata: 18 allanamientos, seis detenidos y un arsenal incautado
Conmoción en Berisso: encontraron el cuerpo de un joven desaparecido en el Río de la Plata
La caída de “Pequeño J”: una novia asustada y narcos en la mira

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla