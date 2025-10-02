Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |EL 2 DE OCTUBRE TAMBIÉN SE RECUERDA LA PRIMERA ORGANIZACIÓN SINDICAL DEL SECTOR

VIDEO. Día del Encargado: los porteros de La Plata, entre nuevos desafíos y el estigma "Francella"

Los relatos locales sobre los nuevos escenarios de la actividad. De fondo, el mal trago con la serie de Netflix

2 de Octubre de 2025 | 03:34
Edición impresa

Como cada 2 de octubre, hoy, se celebra el Día del Encargado de Edificio en reconocimiento a quienes se encargan del cuidado y la administración de los edificios. También se recuerda la primera organización sindical del sector. En la Ciudad, cerca de 800 porteros – tal como se los conoce – destacan y defienden el trabajo que realizan a diario.

Emilio Escobar cumplirá, el mes próximo, 16 años como encargado de un edificio situado en 2 entre 60 y 61. Allí recibió a este diario para contar su historia y, en el hall, señaló que lleva varios años “en la actividad”, la cual calificó de “tranquila”. En su día a día y con horario cortado, por la mañana -bien temprano- y luego, por la tarde, se encarga de mantener la limpieza de las áreas comunes del edificio.

“Como viven muchos estudiantes, el cambio de inquilinos es grande. Aunque, hace dos años empezaron a residir los dueños”, explicó, luego de responder entre risas, cuando se le preguntó si el timbre de la portería, a su espalda, sonaba seguido.

 

Lo más lindo es socializar con la gente. Lo más difícil es el trato diario, donde dada uno tiene su carácter. Un día están de ánimo y otro no”

Henry Pena
Encargado de un edificio en Avenida 7, entre 41 y 42

Escobar defendió la profesión, pero advirtió que está desapareciendo. “Al encargado de edificios se lo está dejando de lado. Ante el elevado costo de las expensas, se están poniendo empresas de limpieza y eso está generando cambios en el rubro”, indicó.

En un edificio de avenida 7 entre 45 y 46, Ramón hace 25 años que es portero del lugar y todos los días se levanta temprano para cumplir con las tareas que tiene asignadas.

De su labor, destacó el privilegio de tener trabajo y el trato con los vecinos del lugar. “Tengo 60 departamentos. La mayoría son estudiantes y del interior. Son piolas”, definió.

A unas cuadras, también sobre avenida 7, pero entre 41 y 42, su colega Henry Pena indicó que lo más lindo de la profesión es socializar con la gente. Sin embargo, con 20 años en el cargo, reconoció que no siempre es fácil el trato. “Cada uno tiene su carácter. Un día están de ánimo y otro no”, comentó.

 

Al encargado de edificios se lo está dejando de lado. Ante el elevado costo de las expensas, se están poniendo empresas de limpieza y eso está generando cambios”

Emilio Escobar
Encargado de un edificio en calle 2, entre 60 y 61

 

RESISTENCIA A “EL ENCARGADO”

La serie “El Encargado”, en la que Guillermo Francella interpretó a “Eliseo”, un polémico portero de edificio, despertó resistencia en el sector. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros realizaron un fuerte cuestionamiento.

Pena consideró que “hay cosas que se expusieron, en las que no estoy de acuerdo”. Y añadió: “Un 50 por ciento es realidad y el otro 50, ficción”, señaló.

Escobar reconoció que a muchos de sus pares les “cayó mal”, pero “yo lo veo con humor. No deja de ser una ficción. La realidad no es como se la cuenta en la serie”, afirmó.

Ramón, en cambio, manifestó su enojo. “Nuestro gremio quedó tirado en el piso. Quedó mal ante toda la sociedad”, opinó.

