“Plan platita” para las Fuerzas Armadas

El Gobierno anunció ayer la creación de un nuevo programa de beneficios para todo el personal del sistema de Defensa Nacional, que incluye descuentos de hasta el 50% en una amplia gama de rubros y que alcanzará a un universo de un millón de personas. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, fue presentada como un acto de reivindicación histórica.

“Durante décadas, nuestras fuerzas fueron humilladas, maltratadas, olvidadas, destinadas a servir en el peor de los mundos. Este Gobierno abraza a quienes arriesgan su vida para salvar la de sus compatriotas”, afirmó Adorni durante su conferencia de prensa en Casa Rosada.

El nuevo “Programa Familia Militar” está destinado a un amplio universo que incluye a militares en actividad y retirados, personal civil, reservistas, veteranos de Malvinas y familiares de caídos en cumplimiento del deber y que ya entró en vigencia con la publicación en el Boletín Oficial.