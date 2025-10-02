Reclaman a IOMA una deuda de $5 mil millones

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció ayer la apertura de dos nuevas sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la implementación de un sistema online para actualizar datos de beneficiarios, al tiempo que cuestionó a la provincia de Buenos Aires por “una millonaria deuda” de IOMA con el Hospital Garrahan.

Adorni apuntó contra la gestión bonaerense por la deuda de IOMA con el Garrahan, que asciende a 5.709 millones de pesos al 30 de septiembre.

También señaló que la Provincia mantiene un pasivo de 425.000 millones de pesos con el hospital SAMIC.

“Son datos que reflejan la absoluta hipocresía de quienes votaron la emergencia en Discapacidad y marchan en nombre de la salud, mientras le deben plata a los hospitales que dicen defender y que claramente no lo hacen”, cuestionó el portavoz.

Y concluyó que es la “hipocresía” también de los que “marchan por la actualización del nomenclador nacional de discapacidad, mientras en sus propias jurisdicciones pagan incluso mucho menos”.