Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Información General

La historia de Alejo Warles | “No soy un delincuente, soy un gordo compu”: creó Al Ángulo TV, fue preso y al salir lo contrató un unicornio

La historia de Alejo Warles | “No soy un delincuente, soy un gordo compu”: creó Al Ángulo TV, fue preso y al salir lo contrató un unicornio
1 de Octubre de 2025 | 20:33

Escuchar esta nota

La historia de Alejo "Shishi" Warles parece sacada de una película: de ser el "enemigo público" de las grandes corporaciones de medios a ser contratado por un "unicornio" argentino. El joven de 25 años, creador del popular sitio pirata Al Ángulo TV, fue detenido por infringir la ley de propiedad intelectual y, a los pocos días de ser liberado, fue fichado por el equipo de eSports 9z Globant. Su autodefinición resume su increíble periplo: "No soy un delincuente, soy un gordo compu".

La web de Warles llegó a tener 2.5 millones de espectadores simultáneos para ver gratis partidos de fútbol y otros deportes, convirtiéndolo en un ídolo anónimo de las redes. Pero esa fama tuvo su costo: el 20 de agosto fue detenido en su casa de Paraná, Entre Ríos. Tres días después, salió bajo caución juratoria.

De un dormitorio en Paraná al estrellato pirata

Según reconstruyó el diario Clarín, Alejo es un joven autodidacta que vive con sus abuelos y aprendió a programar por su cuenta. Su motivación para crear Al Ángulo TV, según él mismo, no fue el dinero. "Con Al Ángulo sólo quise hacer ruido... Y demostrar que desde Paraná pueden hacerse muy buenas transmisiones", confesó.

La página no solo ofrecía los partidos gratis, sino que, según sus usuarios, tenía mejor calidad y menos delay que las plataformas de suscripción paga. La investigación que terminó con su arresto se inició por una denuncia de LaLiga de España y la Alianza contra la Piratería Audiovisual. Durante el allanamiento a su casa, la policía secuestró su computadora y su celular.

"Bienvenido al mejor equipo de LATAM"

LE PUEDE INTERESAR

Murió Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés, a los 91 años

LE PUEDE INTERESAR

Peregrinación a Luján 2025: el mapa interactivo de las postas sanitarias y detalles del operativo bonaerense

Lo que parecía el final de la historia fue, en realidad, un nuevo comienzo. Lejos de quedar marginado, el talento de Warles fue reclutado por 9z Globant, uno de los equipos de deportes electrónicos más importantes de Latinoamérica, esponsoreado por el gigante tecnológico Globant.

"Se suma al equipo de CM'S la cabrita, no hay que explicar nada, ya todos saben que es un crack, ídolo, genio... Bienvenido al mejor equipo de LATAM", publicó 9z en su cuenta de X para darle la bienvenida.

Lucía Quinteros, su nueva jefa, explicó la decisión de contratarlo a Clarín: "Nos interesaba encontrar a alguien que compartiera la pasión por el club. Es un chico muy creativo, muy gracioso (...) Por supuesto que evaluamos lo que sucedió, pero creemos que, a partir de ahora, Alejo puede desarrollar una carrera profesional diferente".

Ahora, "Shishi" trabaja de manera remota desde Paraná, gestionando la comunidad de uno de los equipos que admira. "Mi sueño era estar acá, soy parte del equipo que amo y eso hace que me levante feliz cada mañana", aseguró el joven que, en menos de un mes, pasó de estar esposado a trabajar para un unicornio. Su frase final lo resume todo: "¡Me contrataron porque soy la cabra, perro!".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno aguanta la ofensiva opositora contra Espert en Diputados

La caída de “Pequeño J”: una novia asustada y narcos en la mira

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata

Todo sube en La Plata: la inflación de septiembre fue del 2,4% y desde junio van 3 meses en alza

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

Sorpresiva denuncia a AFA y CONMEBOL por "doping colectivo" en Estudiantes - Flamengo

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Dolor en La Plata por la muerte de una docente del Colegio Nacional

Arrancó el "apagón" de choferes de Didi, Uber y Cabify de La Plata: hasta qué hora no funcionarán las app

Reclaman a IOMA una deuda de $5 mil millones

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error
Últimas noticias de Información General

Ciencia vs astrología: se desató la guerra por la presencia de Ludovica Squirru en el Planetario

Las ruinas de Varsovia y el fin del Alzamiento: la insurrección que desafió a los nazis y conmovió al mundo

Día de la Madre: cuándo cae en 2025 y la influencia religiosa de su celebración

Aerolíneas Argentinas activó un 20% de descuento en vuelos domésticos: hasta cuándo dura y cómo comprar
Espectáculos
Ángel de Brito fulminó Rodrigo Lussich: "Es un envidioso, está obsesionado conmigo"
“Toilette de la herida”: Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina
El "Team Luck Ra" de La Voz Argentina tuvo su "Cuarto Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo
“Ne Zha 2”: la película animada que marca el desembarco chino en Occidente
Garabatos, tiburones, extraños y una heroína renuevan la pantalla grande para la Fiesta del Cine
La Ciudad
Subas en los precios de los alimentos: "Los mayoristas primero aumentan y después te ofrecen las promos"
Arrancó el "apagón" de choferes de Didi, Uber y Cabify de La Plata: hasta qué hora no funcionarán las app
Una esquina de Tolosa con olores nauseabundos y calles manchadas por un desborde cloacal
Los universitarios de La Plata se convocan en 1 y 44 en otra masiva movilización al Congreso en rechazo al veto
Cuenta DNI del Banco Provincia: todos los descuentos de hoy jueves 2 de octubre del 2025
Policiales
Un avión de la Fuerza Aérea parte a Perú para traer a Ozorio, "mano derecha" de Pequeño J
Megaoperativo antidrogas en La Plata: 18 allanamientos, seis detenidos y un arsenal incautado
Conmoción en Berisso: encontraron el cuerpo de un joven desaparecido en el Río de la Plata
La caída de “Pequeño J”: una novia asustada y narcos en la mira
“No tuve nada que ver, hay que encontrar a los culpables”, se defendió ante los periodistas
Deportes
Colapinto pone primera este viernes en las pruebas del Gran Premio de Singapur: el cronograma
Sorpresiva denuncia a AFA y CONMEBOL por "doping colectivo" en Estudiantes - Flamengo
Ezequiel Piovi: “Hay un gran plantel para pelear el torneo”
Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error
La Reserva empató con el puntero Belgrano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla