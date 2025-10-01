La historia de Alejo Warles | “No soy un delincuente, soy un gordo compu”: creó Al Ángulo TV, fue preso y al salir lo contrató un unicornio

Bullrich le pidió a Espert que "vuelva a los medios y conteste claro"
La historia de Alejo "Shishi" Warles parece sacada de una película: de ser el "enemigo público" de las grandes corporaciones de medios a ser contratado por un "unicornio" argentino. El joven de 25 años, creador del popular sitio pirata Al Ángulo TV, fue detenido por infringir la ley de propiedad intelectual y, a los pocos días de ser liberado, fue fichado por el equipo de eSports 9z Globant. Su autodefinición resume su increíble periplo: "No soy un delincuente, soy un gordo compu".
La web de Warles llegó a tener 2.5 millones de espectadores simultáneos para ver gratis partidos de fútbol y otros deportes, convirtiéndolo en un ídolo anónimo de las redes. Pero esa fama tuvo su costo: el 20 de agosto fue detenido en su casa de Paraná, Entre Ríos. Tres días después, salió bajo caución juratoria.
De un dormitorio en Paraná al estrellato pirata
Según reconstruyó el diario Clarín, Alejo es un joven autodidacta que vive con sus abuelos y aprendió a programar por su cuenta. Su motivación para crear Al Ángulo TV, según él mismo, no fue el dinero. "Con Al Ángulo sólo quise hacer ruido... Y demostrar que desde Paraná pueden hacerse muy buenas transmisiones", confesó.
La página no solo ofrecía los partidos gratis, sino que, según sus usuarios, tenía mejor calidad y menos delay que las plataformas de suscripción paga. La investigación que terminó con su arresto se inició por una denuncia de LaLiga de España y la Alianza contra la Piratería Audiovisual. Durante el allanamiento a su casa, la policía secuestró su computadora y su celular.
"Bienvenido al mejor equipo de LATAM"
Lo que parecía el final de la historia fue, en realidad, un nuevo comienzo. Lejos de quedar marginado, el talento de Warles fue reclutado por 9z Globant, uno de los equipos de deportes electrónicos más importantes de Latinoamérica, esponsoreado por el gigante tecnológico Globant.
"Se suma al equipo de CM'S la cabrita, no hay que explicar nada, ya todos saben que es un crack, ídolo, genio... Bienvenido al mejor equipo de LATAM", publicó 9z en su cuenta de X para darle la bienvenida.
Lucía Quinteros, su nueva jefa, explicó la decisión de contratarlo a Clarín: "Nos interesaba encontrar a alguien que compartiera la pasión por el club. Es un chico muy creativo, muy gracioso (...) Por supuesto que evaluamos lo que sucedió, pero creemos que, a partir de ahora, Alejo puede desarrollar una carrera profesional diferente".
Ahora, "Shishi" trabaja de manera remota desde Paraná, gestionando la comunidad de uno de los equipos que admira. "Mi sueño era estar acá, soy parte del equipo que amo y eso hace que me levante feliz cada mañana", aseguró el joven que, en menos de un mes, pasó de estar esposado a trabajar para un unicornio. Su frase final lo resume todo: "¡Me contrataron porque soy la cabra, perro!".
