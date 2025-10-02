Actividades: ciclo de cine, festejo en Capital Chica, literatura, artes marciales y expo de plantas

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

HISTORIA DEL CINE

Los viernes se realiza el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematográfico”, de 19 a 21. Organiza el Círculo Trentino La Plata 18 Nº 276. Consultas al (221) 6415592.

FESTEJO EN CAPITAL CHICA

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) celebra su 89º aniversario, el sábado 18 de octubre a las 21, con una cena show. El festejo contará con música en vivo, barra de tragos y sorteos. Valor de la tarjeta: $40.000. Contacto: 0221 450-3528.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El sábado 4 de octubre en la Casona del Club Atlético y Fomento City Bell (calle 473 y diagonal 3) se llevará a cabo la presentación del libro “En la Costa Patagónica” de Tobías Büchele. La cita será a las 19 y con entrada libre y gratuita.

ARTES MARCIALES EN GARIBALDI

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan clases de Karate (Shorin Ryu) para niños de 6 a 12 años, los martes y jueves 18.30. De 13 años en adelante a las 19.30. Sábados 10 a 11.30 para todas las edades. Valor mensual $18.000. Taekwondo: de 4 a 9 años, miércoles y viernes a las 19. De 10 años en adelante a las 20. $18.000 por mes. Nin Jutsu Katai Ryu para 6 años en adelante. Martes de 20 a 21.15. Valor $14.000. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores.

EXPO VIVERO EN CITY BELL

Entre mañana y el domingo, de 11 a 21 y en el Club Atlético City Bell se realizará la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizantes y muchos más. Tel: 221-5410311.

LITERATURA EN CIRCUNVALACIÓN

En el Club Circunvalación -cuya sede está ubicada en 7 entre 77 y 78-, se realiza un taller de literatura, escritura, lectura y narración y Taller de literatura y teatro para adultos. Organiza la Subcomisión de la Tercera Edad de Fomento y Cultura Circunvalación.