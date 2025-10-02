Brutal asalto a un taxista en pleno viaje a Punta Lara

Un taxista de 47 años sufrió un violento asalto cuando dos delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros, le pidieron ser trasladados hasta Punta Lara, donde lo atacaron a golpes y lo despojaron de 80.000 pesos y otras pertenencias.

Según pudo saber EL DIA, el brutal atraco ocurrió en las últimas horas donde estos ladrones se subieron al coche de alquiler en una parada de taxis en la zona de la Estación de Trenes platense.

De acuerdo a lo que expuso el trabajador, cuando circulaba por Diagonal 74 rumbo a Punta Lara, a la altura del arco de Villa del Plata, le pegaron con un revólver en la cabeza y le ordenaron que ingrese a Villa del Plata. “Hice caso y terminé saliendo hacia la avenida Almirante Brown en dirección Villa Rubensito. Una vez allí, estos dos masculinos se bajaron en las calles 8 bis y 11, me abrieron las puertas del coche y me revisaron. Se llevaron mi celular, el dinero recaudado y unos lentes para leer”.

Al taxista, que manejaba un Chevrolet Corsa Classic, disco 1887, “le pegaron en la nuca y en el muslo de la pierna izquierda, porque tenía puesto un pantalón camuflado, como de los de una fuerza de seguridad, y habrán pensado que guardaba un arma”, reveló un vocero de la causa. “Los delincuentes escaparon corriendo con el botín, metiéndose en el callejón que desemboca en un arroyo”, acotó. El damnificado radicó luego la denuncia en esa jurisdicción y señaló que fue lesionado en la cabeza. Investigan el terrible ataque.