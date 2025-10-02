Brutal asalto a un taxista en pleno viaje a Punta Lara

¿Quién era el joven encontrado sin vida en Berisso tras desaparecer en el Río de la Plata?
¿Quién era el joven encontrado sin vida en Berisso tras desaparecer en el Río de la Plata?
Los universitarios de La Plata se movilizan al Congreso en rechazo al veto de Milei
Bullrich le pidió a Espert que "vuelva a los medios y conteste claro"
Arrancó el "apagón" de choferes de Didi, Uber y Cabify de La Plata: hasta qué hora no funcionarán las app
Megaoperativo antidrogas en La Plata: 18 allanamientos, seis detenidos y un arsenal incautado
Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina
Un avión de la Fuerza Aérea parte a Perú para traer a Ozorio, "mano derecha" de Pequeño J
Por qué no hay que besar a los perros en la boca: preocupa el avance de la hidatidosis, una enfermedad que puede ser grave
Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento
Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Las ruinas de Varsovia y el fin del Alzamiento: la insurrección que desafió a los nazis y conmovió al mundo
Ciencia vs astrología: se desató la guerra por la presencia de Ludovica Squirru en el Planetario
Colapinto pone primera este viernes en las pruebas del Gran Premio de Singapur: el cronograma
“Toilette de la herida”: Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina
El "Team Luck Ra" de La Voz Argentina tuvo su "Cuarto Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo
Cuenta DNI del Banco Provincia: todos los descuentos de hoy jueves 2 de octubre del 2025
VIDEO. Día del Encargado: los porteros de La Plata, entre nuevos desafíos y el estigma "Francella"
Atropelló y apuñaló personas en la puerta de una sinagoga en Manchester: al menos 2 muertos
Aerolíneas Argentinas activó un 20% de descuento en vuelos domésticos: hasta cuándo dura y cómo comprar
Policía detenido en Berisso por atropellar a un agente de Tránsito en un operativo vial
Dolor en La Plata por la muerte de una docente del Colegio Nacional
Día de la Madre: cuándo cae en 2025 y la influencia religiosa de su celebración
Se supo: Pato Galmarini reveló los inicios de su amor con Moria Casán y el lugar dónde la enamoró
Mercedes Moran destrozó a Guillermo Francella y lo tildó de "simplista": "Quedó en evidencia como piensa"
Ángel de Brito fulminó Rodrigo Lussich: "Es un envidioso, está obsesionado conmigo"
Jueves primaveral en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un taxista de 47 años sufrió un violento asalto cuando dos delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros, le pidieron ser trasladados hasta Punta Lara, donde lo atacaron a golpes y lo despojaron de 80.000 pesos y otras pertenencias.
Según pudo saber EL DIA, el brutal atraco ocurrió en las últimas horas donde estos ladrones se subieron al coche de alquiler en una parada de taxis en la zona de la Estación de Trenes platense.
De acuerdo a lo que expuso el trabajador, cuando circulaba por Diagonal 74 rumbo a Punta Lara, a la altura del arco de Villa del Plata, le pegaron con un revólver en la cabeza y le ordenaron que ingrese a Villa del Plata. “Hice caso y terminé saliendo hacia la avenida Almirante Brown en dirección Villa Rubensito. Una vez allí, estos dos masculinos se bajaron en las calles 8 bis y 11, me abrieron las puertas del coche y me revisaron. Se llevaron mi celular, el dinero recaudado y unos lentes para leer”.
Al taxista, que manejaba un Chevrolet Corsa Classic, disco 1887, “le pegaron en la nuca y en el muslo de la pierna izquierda, porque tenía puesto un pantalón camuflado, como de los de una fuerza de seguridad, y habrán pensado que guardaba un arma”, reveló un vocero de la causa. “Los delincuentes escaparon corriendo con el botín, metiéndose en el callejón que desemboca en un arroyo”, acotó. El damnificado radicó luego la denuncia en esa jurisdicción y señaló que fue lesionado en la cabeza. Investigan el terrible ataque.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí