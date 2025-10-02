Cierre del Gobierno: Trump avisa que echará gente

¿Quién era el joven encontrado sin vida en Berisso tras desaparecer en el Río de la Plata?
En medio de una feroz batalla entre demócratas y republicanos en el Senado para apoyar un proyecto de gasto público, ya rige la suspensión de servicios federales
El gobierno estadounidense cerró parcialmente sus servicios ayer a causa del desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre una extensión presupuestaria, lo que llevó a la Casa Blanca a amenazar con despidos “inminentes”.
El Senado, donde es necesaria una mayoría de 60 votos (de 100) para aprobar un proyecto de gasto público de los republicanos, fracasó en una nueva votación, la tercera en menos de 24 horas.
El Ejecutivo estadounidense está “trabajando con agencias en todos los ámbitos para identificar dónde se pueden hacer recortes... y creemos que los despidos son inminentes”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), 750.000 empleados federales están afectados por este cierre administrativo, que amenaza con prolongarse.
Algunos de esos funcionarios han recibido la notificación de que deben quedarse en casa, sin sueldo, mientras que otros deben seguir acudiendo a su puesto de trabajo, también sin cobrar.
Es el primer cierre o “shutdown” desde 2019, cuando se produjo el más largo en la historia (35 días).
Venezuela busca parecer invencible ante EE UU
Nueva York: susto tras el derrumbe parcial de una torre de departamentos
El partido del presidente Donald Trump tiene en el Senado una mayoría de 53 bancas, pero necesita siete votos afirmativos más, al tratarse de una votación presupuestaria.
Solo tres demócratas votaron a favor en la última votación ayer, los mismos que la noche anterior.
El proyecto provisional de extensión del gasto público, hasta el 21 de noviembre, lleva semanas bloqueado, desde que la Cámara de Representantes la aprobó por una corta mayoría republicana.
La Casa Blanca publicó en su cuenta en X un reloj que marca la duración del “shutdown”.
En el portal de la NASA, un mensaje indicaba que la agencia federal “está actualmente cerrada a raíz de una interrupción del financiamiento gubernamental”.
Varias embajadas estadounidenses anunciaron en X que no actualizarán informaciones salvo en lo concerniente a anuncios urgentes de seguridad.
Los parques nacionales estaban abiertos, pero los servicios de limpieza y vigilancia no estaban garantizados.
Los estadounidenses podrán seguir recibiendo sus cheques de jubilación, o de desempleo, o el correo. Pero los viajes aéreos pueden verse afectados.
Los líderes demócratas en el Congreso, el jefe de la minoría en el Senado Chuck Schumer y su homólogo en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, afirmaron en un comunicado conjunto que “Donald Trump y los republicanos cerraron los servicios del Estado porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”.
“Nos dijeron que sacarían al gobierno de la parálisis presupuestaria, pero solo si destinamos miles de millones de dólares a la atención médica de los inmigrantes indocumentados. Es una propuesta ridícula”, replicó ayer el vicepresidente, JD Vance, en la Casa Blanca.
Los demócratas aseguran que lo único que buscan es restituir cientos de miles de millones de dólares en gastos de atención médica, en especial en el programa de seguros de salud denominado Obamacare para hogares de bajos ingresos. El objetivo de los republicanos es extender el financiamiento actual hasta el 21 de noviembre y negociar un plan de gasto a más largo plazo. Los republicanos acusan a los demócratas de querer mantener el nivel de gastos de salud que existía durante la pandemia del Covid-19.
