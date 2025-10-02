Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |EN BAHÍA BLANCA, CON UN ESQUEMA CONOCIDO EN LA PLATA

Condena por la venta de terrenos en las redes

2 de Octubre de 2025 | 03:33
La extendida modalidad de la estafa a través de la venta fraudulenta de terrenos derivó en condenas de 5 a 7 años y medio de prisión a cuatro personas acusadas de cometer 43 hechos utilizando diversos perfiles en redes sociales.

Además, en el marco del juicio oral y público, se comprobó que formaban parte de una asociación ilícita que fue creada para llevar a cabo las maniobras ilícitas con uso de documentos públicos y privados falsos.

El caso ventiló una maniobra extendida en diversos puntos del país, entre esos La Plata, donde se registran diversas variantes.

Por caso, en febrero del año pasado, se concretó un arresto en el marco de una investigación iniciada en 2021 por denuncias de fraude con terrenos situados en 10 y 643, Arana.

Se determinó en la pesquisa que refería ser el dueño de las tierras y había cobrado pagos por adelantado de la transferencia que no estaba en condiciones de concretar.

En otro orden, en la causa de Bahía Blanca se estableció que se vendieron lotes para vivienda en una zona con restricciones. En La Plata, algo similar: centenares de barrios cerrados fueron planteados sobre tierras rurales no autorizadas para vivienda. En casos, aparecen como zona de inundación de arroyos.

En el marco de los alegatos en Bahía Blanca, el fiscal de Delitos Complejos, Gustavo Zorzano, había solicitado penas de hasta 9 años y 6 meses de prisión para los cuatro integrantes acusados de integrar una asociación ilícita.

Para el fiscal, desde febrero de 2019 esas personas habrían integrado una asociación ilícita destinada a llevar a cabo conductas de estafas a través de la cesión de derechos y acciones posesorias sobre bienes inmuebles.

La investigación determinó que se ofrecía lotes desde diversos perfiles en redes sociales tales como Facebook y Marketplace, para luego coordinar en forma telefónica con las personas interesadas una reunión para exhibirlos.

Desde el Ministerio Público se indicó que estas personas se habrían valido de documentación falsa, suscribiendo contratos que dotaban de apariencia de legalidad a las operaciones que concretaban, sabiendo que no tenían derechos legítimos sobre los terrenos que ofrecían, realizando también en algunos casos, sucesivas ventas sobre un mismo lote.

Para brindar mayor apariencia de seriedad y veracidad a la operatoria, en la mayoría de los casos, se procedía a exhibir y entregar a los compradores copias de proyectos de subdivisión, informes de dominio, estados parcelarios y cadena de boletos de cesión de acciones y derechos posesorias sobre los mismo, agregaron.

En ese sentido, se comprobó que en algunos casos, los lotes ofrecidos y fraudulentamente negociados, tenían restricciones para la construcción por el paso de un oleoducto, situación que también era ocultada como parte del engaño. Mientras que otras operacioneçs se hicieron sobre terrenos de la municipalidad.

 

