Megaoperativo antidrogas en La Plata: 18 allanamientos, seis detenidos y un arsenal incautado

La investigación, dirigida por la Fiscalía N°18, permitió desarticular una organización que operaba en Villa Elvira, Los Hornos y San Carlos. Hubo seis detenidos, 18 personas demoradas, y el secuestro de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y hasta una granada de uso policial.
Escuchar esta nota
Un amplio operativo policial contra el narcotráfico se desarrolló en distintos barrios de La Plata y dejó como saldo seis personas detenidas, 18 demoradas y el secuestro de una importante cantidad de drogas, armas y dinero en efectivo.
La investigación comenzó en marzo de este año y fue encabezada por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, bajo la órbita de la Fiscalía N°18 a cargo del Dr. Hugo Tesón y con intervención del Juzgado de Garantías N°1 de Agustín Crispo.
En total se realizaron 13 allanamientos en viviendas ubicadas en Villa Elvira, Los Hornos y San Carlos, identificadas como puntos de fraccionamiento, ocultamiento y comercialización de estupefacientes. En tanto, hasta el momento hay seis detenidos, 18 personas demoradas, y el secuestro de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y hasta una granada de uso policial.
Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron más de 2,5 kilos de cocaína y 2 kilos de marihuana, además de 2.310.230 pesos y 100 dólares en efectivo, 16 teléfonos celulares, 6 balanzas de precisión y elementos de corte y fraccionamiento. También hallaron un arsenal compuesto por dos armas de fuego (una pistola Bersa 9mm y un revólver Smith & Wesson), tres cargadores, 164 municiones de distintos calibres, tres chalecos antibalas y una granada de mano de uso policial.
Los voceros precisaron que además fueron demoradas 18 personas que recuperaron la libertad tras las actuaciones de rigor, aunque quedaron supeditadas a la causa. En el lugar también se incautaron cuadernos con anotaciones, bolsas para el embalaje de la droga y una máquina de contar dinero, elementos que refuerzan la hipótesis de una organización con estructura definida.
Las autoridades judiciales y policiales destacaron que el operativo constituye un golpe significativo al narcotráfico en la región, aunque remarcaron que la investigación continúa para determinar el alcance de la red y sus posibles conexiones con otras bandas del conurbano bonaerense.
