Bullrich le pidió a Espert que "vuelva a los medios y conteste claro"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a referirse a la situación de José Luis Espert, que habría recibido aportes para la campaña de 2019 de parte de un empresario argentino investigado por narcotráfico, al decir que "tuvo una posición poco clara" cuando fue consultado sobre este caso en una entrevista televisiva.

"Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro", afirmó la también candidata a senadora nacional en la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA).

En declaraciones a la prensa, Bullrich dijo que Espert "tuvo una posición poco clara, de no decir exactamente las cosas que sucedieron. Cuando no tiene nada que esconder, lo mejor es decir las cosas". La funcionaria se refirió a la entrevista brindada anoche por Espert en la que ante la pregunta concreta de si en 2019 había recibido 200 mil dólares de "Fred" Machado, un empresario argentino detenido acusado de tener vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero, y con pedido de extradición de la Justicia de Estados Unidos, dijo: "De esto yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña", en alusión al dirigente peronista que le dio un nuevo impulso a la denuncia que lleva varios años.

En ese sentido, Bullrich dijo que la actual "es una campaña con un montón de temas que son de vieja data, como este de Espert que es de 2019, y que son tomados por la oposición para poner en la mesa". "Una cosa es el embate que hace la oposición como Grabois, en una situación en la que no está ni imputado Espert, queriendo sacar a un diputado. Pero a ese clásico hay que cortarlo", agregó.

Y al ser consultada sobre cómo había respondido Espert ante esa pregunta, Bullrich consideró que "me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. No es un tema de convencimiento. Nosotros tenemos una vara altísima. Tenemos que ser claros en el auscultamiento que hace la sociedad sobre nuestras conductas. Tiene que volver y ser claro. Punto".