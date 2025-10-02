Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Toilette de la herida”: Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina
2 de Octubre de 2025 | 09:47

Escuchar esta nota

La salud de Thiago Medina continúa en el centro de atención a casi veinte días de internación y, en esta oportunidad, Daniela Celis, madre de las hijas del joven, reveló que los médicos le realizarán una toilette de la cirugía de tórax a la que fue sometido recientemente.

Según el nuevo comunicado de la influencer, el padre de gemelas de un año y medio de edad, “sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal” y mañana “se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”.

Así que pidió: “Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana” y añadió: “Cómo digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente”.

El procedimiento se considera “de cuidado” respecto a las heridas post quirúrgicas e implica la limpieza, desinfección y cuidado de la incisión y el sitio de inserción de drenajes en el pecho que se dejaron para que el cuerpo evacúe los fluidos.

El objetivo del tratamiento, que se llevará adelante en Medina, es prevenir o tratar infecciones, promover una cicatrización adecuada y retirar fluidos o aire acumulado mediante la revisión y el vaciado de los drenajes.

