¿Quién era el joven encontrado sin vida en Berisso tras desaparecer en el Río de la Plata?
¿Quién era el joven encontrado sin vida en Berisso tras desaparecer en el Río de la Plata?
Los universitarios de La Plata se movilizan al Congreso en rechazo al veto de Milei
Bullrich le pidió a Espert que "vuelva a los medios y conteste claro"
Arrancó el "apagón" de choferes de Didi, Uber y Cabify de La Plata: hasta qué hora no funcionarán las app
Megaoperativo antidrogas en La Plata: 18 allanamientos, seis detenidos y un arsenal incautado
Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina
Un avión de la Fuerza Aérea parte a Perú para traer a Ozorio, "mano derecha" de Pequeño J
Por qué no hay que besar a los perros en la boca: preocupa el avance de la hidatidosis, una enfermedad que puede ser grave
Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento
Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Las ruinas de Varsovia y el fin del Alzamiento: la insurrección que desafió a los nazis y conmovió al mundo
Ciencia vs astrología: se desató la guerra por la presencia de Ludovica Squirru en el Planetario
Colapinto pone primera este viernes en las pruebas del Gran Premio de Singapur: el cronograma
“Toilette de la herida”: Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina
El "Team Luck Ra" de La Voz Argentina tuvo su "Cuarto Round": quién fue eliminado y cómo quedó el equipo
Cuenta DNI del Banco Provincia: todos los descuentos de hoy jueves 2 de octubre del 2025
VIDEO. Día del Encargado: los porteros de La Plata, entre nuevos desafíos y el estigma "Francella"
Atropelló y apuñaló personas en la puerta de una sinagoga en Manchester: al menos 2 muertos
Aerolíneas Argentinas activó un 20% de descuento en vuelos domésticos: hasta cuándo dura y cómo comprar
Policía detenido en Berisso por atropellar a un agente de Tránsito en un operativo vial
Dolor en La Plata por la muerte de una docente del Colegio Nacional
Día de la Madre: cuándo cae en 2025 y la influencia religiosa de su celebración
Se supo: Pato Galmarini reveló los inicios de su amor con Moria Casán y el lugar dónde la enamoró
Mercedes Moran destrozó a Guillermo Francella y lo tildó de "simplista": "Quedó en evidencia como piensa"
Ángel de Brito fulminó Rodrigo Lussich: "Es un envidioso, está obsesionado conmigo"
Jueves primaveral en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El atacante, que decía tener explosivos, fue baleado por la policía. Otras tres personas resultaron heridas
Escuchar esta nota
Un atacante arremetió hoy primero con un auto contra la gente ante una sinagoga en el norte de Inglaterra y luego empezó a apuñalar gente. Por este hecho, al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque en el día más sagrado del calendario judío, según la policía.
Se creía que el sospechoso también estaba muerto tras ser baleado por la policía, pero eso no pudo confirmarse de inmediato debido a preocupaciones de que tenía un explosivo, indicó la Policía de Manchester. Un equipo de desactivación de bombas estaba en el lugar.
El suceso ocurrió cuando la gente se congregaba en una sinagoga ortodoxa en Yom Kipur, el día de expiación y más solemne del calendario judío.
La Policía dijo que respondió a un aviso en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall poco después de las 9:30hs. de la mañana. La persona que llamó dijo que había presenciado cómo un coche arremetía contra la gente y que un hombre había sido apuñalado.
Imágenes en redes sociales mostraban a policías apuntando con armas a una persona tendida en el asfalto en el frente del edificio señalado.
En el video se oía a una persona diciendo que el hombre tenía una bomba y estaba intentando apretar el botón. Cuando el hombre trató de levantarse se oyó un disparo y cayó al suelo de espaldas antes de rodar hasta quedar de lado.
LE PUEDE INTERESAR
Susto en la central nuclear de Chernóbil por fallas eléctricas
LE PUEDE INTERESAR
Chocaron dos aviones en Nueva York: un herido
La policía inicialmente dijo que otras cuatro personas estaban siendo atendidas por heridas causadas tanto por el vehículo como por puñaladas. Más tarde actualizó el número de víctimas a cinco.
El primer ministro Keir Starmer dijo que estaba "horrorizado" por el ataque y que se desplegaría más policía en las sinagogas de todo Reino Unido. El mandatario viajaba de regreso desde una cumbre de líderes europeos en Copenhague, Dinamarca, para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno. "El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más espantoso", dijo Starmer en X.
El rey Carlos III dijo que él y la reina Camilla se sintieron "profundamente conmocionados y tristes" al saber del ataque "en un día tan significativo para la comunidad judía". "Nuestro pensamientos y oraciones están con los afectados en este lamentable incidente y agradecemos mucho las rápidas acciones de los servicios de emergencia", dijo en redes sociales.
Los incidentes antisemitas en Reino Unido se han disparado desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel y la campaña militar israelí que continúa en la Franja de Gaza, según el Community Security Trust, un grupo activista de defensa de los judíos británicos que trabaja para erradicar el antisemitismo.
En la primera mitad de este año se reportaron más de 1.500 incidentes, la segunda cifra más alta tras el récord fijado el año anterior.
Manchester sufrió el ataque más mortífero de Reino Unido en los últimos años, el atentado suicida de 2017 en un concierto de Ariana Grande que mató a 22 personas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí