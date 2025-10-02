Atropelló y apuñaló personas en la puerta de una sinagoga en Manchester: al menos 2 muertos

Un atacante arremetió hoy primero con un auto contra la gente ante una sinagoga en el norte de Inglaterra y luego empezó a apuñalar gente. Por este hecho, al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque en el día más sagrado del calendario judío, según la policía.

Se creía que el sospechoso también estaba muerto tras ser baleado por la policía, pero eso no pudo confirmarse de inmediato debido a preocupaciones de que tenía un explosivo, indicó la Policía de Manchester. Un equipo de desactivación de bombas estaba en el lugar.

El suceso ocurrió cuando la gente se congregaba en una sinagoga ortodoxa en Yom Kipur, el día de expiación y más solemne del calendario judío.

La Policía dijo que respondió a un aviso en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall poco después de las 9:30hs. de la mañana. La persona que llamó dijo que había presenciado cómo un coche arremetía contra la gente y que un hombre había sido apuñalado.

Imágenes en redes sociales mostraban a policías apuntando con armas a una persona tendida en el asfalto en el frente del edificio señalado.

En el video se oía a una persona diciendo que el hombre tenía una bomba y estaba intentando apretar el botón. Cuando el hombre trató de levantarse se oyó un disparo y cayó al suelo de espaldas antes de rodar hasta quedar de lado.

La policía inicialmente dijo que otras cuatro personas estaban siendo atendidas por heridas causadas tanto por el vehículo como por puñaladas. Más tarde actualizó el número de víctimas a cinco.

El primer ministro Keir Starmer dijo que estaba "horrorizado" por el ataque y que se desplegaría más policía en las sinagogas de todo Reino Unido. El mandatario viajaba de regreso desde una cumbre de líderes europeos en Copenhague, Dinamarca, para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno. "El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más espantoso", dijo Starmer en X.

El rey Carlos III dijo que él y la reina Camilla se sintieron "profundamente conmocionados y tristes" al saber del ataque "en un día tan significativo para la comunidad judía". "Nuestro pensamientos y oraciones están con los afectados en este lamentable incidente y agradecemos mucho las rápidas acciones de los servicios de emergencia", dijo en redes sociales.

Los incidentes antisemitas en Reino Unido se han disparado desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel y la campaña militar israelí que continúa en la Franja de Gaza, según el Community Security Trust, un grupo activista de defensa de los judíos británicos que trabaja para erradicar el antisemitismo.

En la primera mitad de este año se reportaron más de 1.500 incidentes, la segunda cifra más alta tras el récord fijado el año anterior.

Manchester sufrió el ataque más mortífero de Reino Unido en los últimos años, el atentado suicida de 2017 en un concierto de Ariana Grande que mató a 22 personas.