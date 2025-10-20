Las madres platenses entre regalos y paseos

La Ciudad celebró el Día de la Madre con distintas propuestas. Sorpresas a la hora del desayuno, almuerzo familiar, brunch o picnics en las plazas y parques y no faltaron las celebraciones rápidas para estar libres a la hora del clásico platense.

En ese contexto, el panorama de la jornada de ayer tuvo una actividad atípica en las calles.

“Hoy se festeja yendo a la cancha con mis hijos Juan Sebastián y Brandon que me vienen agasajando desde el jueves con regalos y comida casera” detalló Esperanza, hincha de Estudiantes. Por su parte, Carlina, mamá de Isabella y Ernestina e hincha del Lobo contó: “Me regalaron ropa, un desayuno y fuimos todas a almorzar. Y después nos vamos a casa a ver a Gimnasia”.

En cambio, otras familias salieron a pasear disfrutando del sol que abrigó el día. “Ella estudia acá y yo vivo en Henderson. Me tocó venir de visita. No hubo sorpresas, pero el mejor regalo es estar juntas”, indicó Laura, quien junto a Juliana se sentaron en Plaza Italia. “Hoy almorzamos con mi mamá y a la tarde vienen mis suegros de Lanús para festejar”, comentó Jimena, quien junto a Matías y su hijo Máximo, esperan el nacimiento de María Argentina.

MENOS VENTAS

Las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre mostraron una baja del 3,5 por ciento frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes. Se trata del cuarto descenso interanual consecutivo, asociado al deterioro del poder de compra de los hogares y a una fecha que, en la actualidad, no logra impulsar de manera significativa el consumo minorista, según un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El ticket promedio alcanzó los $ 37.124. Hubo promociones para comprar en cuotas o conseguir descuentos por pagos en efectivo.