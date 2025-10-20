Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |breves

Piden donación de alimentos y de dinero para el refugio “Titucha”

20 de Octubre de 2025 | 02:34
El hogar Protector de Animales “Titucha” pide donación de alimentos y de diferentes elementos para el cuidado de animales. A su vez, la entidad, que tiene más de 300 perros rescatados en estado de abandono y situación de calle de los cuales muchos requieren intervenciones y cirugías, solicita colaboración económica urgente. Comunicarse al 2214594180 (Gladys) parapasar a retirar los elementos donados.

 

