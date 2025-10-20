La Rosada sostiene que “40% sería un exitazo” y baraja la incorporación de Santiago Caputo al Gabinete

Kicillof, de campaña en La Plata: tildó al anuncio de Milei sobre el swap con Estados Unidos como un "fracaso"
Kicillof, de campaña en La Plata: tildó al anuncio de Milei sobre el swap con Estados Unidos como un "fracaso"
Denise Chmois
Las elecciones marcarán un punto de inflexión para el Gobierno, independientemente del resultado que obtenga. Con un “exitazo” del orden del 40 por ciento de los votos o un “problema” del 30 por ciento, en el oficialismo ya esperan cambios en el Gabinete, que incluirían un cargo para Santiago Caputo. La otra novedad sería la apertura al diálogo, después de un año confrontativo que atribuyen al calendario electoral.
Por debajo del 30 por ciento se encienden las alarmas. “40 por ciento sería un exitazo; 35 por ciento, aceptable; y menos del 30 por ciento, un problema”, señalaron fuentes de la Casa Rosadaa. La incertidumbre es alta a apenas siete días de los comicios, más aún luego del inesperado triunfo del peronismo el 7 de septiembre.
Desde el Gobierno destacaron que La Libertad Avanza (LLA) presenta listas en los 24 distritos, a diferencia de Fuerza Patria (FP), ausente en al menos nueve. En el conteo nacional, FP sumaría a sus votos los de otros frentes peronistas. “Si están pensando en contar también a los aliados, es porque creen que están abajo”, advirtieron en la Casa Rosada.
“Santiago Caputo podría ser jefe de Gabinete”, afirmaron luego de que Javier Milei anticipara que “forzosamente” habrá una reestructuración y que su asesor podría tener “una función central”. De todos modos, aclararon que se trata de una “teorización” y que Caputo podría asumir otro rol.
Figura acostumbrada a moverse en las sombras, destacaron que debería adaptarse a ocupar un rol formal. También señalaron que “podría convivir con Guillermo Francos”, actual jefe de Gabinete, aunque consideran que, si Milei le pidiera la renuncia a Francos, difícilmente se mantendría en otra área.
Más allá de los nombres, admitieron que esperan modificaciones en el Gabinete y posibles cambios en la estructura ministerial. Lo que sí descartaron de plano fue la participación formal de Mauricio Macri en el Gobierno.
Al ser consultados sobre la reunión entre Milei y Donald Trump, la calificaron como “excepcional”. En cuanto a las expectativas frustradas tras el encuentro -la euforia de los mercados y el anuncio de detalles del acuerdo-, consideraron que “hay que bajar el hype [expectativa exagerada]”.
Si bien admitieron el tono confrontativo del Gobierno, lo atribuyeron al año electoral. “El Consejo de Mayo ya está trabajando en las reformas para presentar en el Congreso el 12 de diciembre”, afirmaron. Las prioridades serán la reforma impositiva y la laboral.
También remarcaron que hay gobernadores dispuestos a acompañar esas reformas, pero que “hay que esperar que pasen las elecciones” para retomar un diálogo sostenido, ya que varios de ellos compiten con LLA el 26 de octubre.
